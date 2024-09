L'une des principales caractéristiques d'un pipeline de CD automatisé est la possibilité d'automatiser les tests et les sorties. La phase de test doit inclure à la fois des tests fonctionnels et non fonctionnels. Le recours à un pipeline automatisé pour les versions de release permet une approche « fail fast » : les tests les plus susceptibles d'échouer en premier sont exécutés d'abord.

Un pipeline automatisé offre également une visibilité sur le code, renforçant ainsi la confiance dans sa fiabilité à chaque étape du processus de livraison continue.

Lorsque le pipeline de livraison de logiciels est automatisé, il n'est plus nécessaire d'exécuter des tâches manuelles, souvent sujettes à des erreurs et coûteuses. Les équipes peuvent aussi détecter les problèmes dans le code et le rejeter. Les pipelines automatisés fournissent des commentaires sur les raisons du rejet qui permettent aux développeurs de corriger les problèmes rapidement.