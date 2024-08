Présentation des outils DevOps

DevOps vise à combler le fossé entre le développement d'applications et les opérations informatiques pour permettre aux entreprises de créer de meilleurs logiciels plus rapidement que jamais. Les outils et plateformes DevOps fournissent un framework permettant aux équipes de planifier, de compiler, de déployer, de surveiller et de suivre les opérations et les retours. Sans ces outils et plateformes, les entreprises auraient de plus en plus de mal à gérer les cycles du développement logiciel à mesure que la complexité et l'ampleur des systèmes qu'elles développent augmentent.

Les outils DevOps sont des applications qui aident à rationaliser le processus de développement logiciel. La plupart des outils DevOps se concentrent sur un ou plusieurs des domaines suivants :