L'approche DevOps prouve que même les progrès peuvent avoir des revers. Cette pratique relie toutes les étapes du cycle du développement logiciel, de la planification à la livraison. L'intégration d'une multitude d'outils devient presque incontournable pour gérer l'ensemble du processus.

La gestion de tous ces produits et leur interconnexion constituent une tâche complexe. Par exemple, pour que votre processus CI fonctionne correctement, votre système de contrôle de version doit communiquer avec votre outil de revue de code, vos tests de sécurité, votre registre de conteneurs et votre système de gestion de la configuration. Les combinaisons sont infinies, et ce n'est pas l'affaire d'une seule configuration : chaque nouveau projet nécessite de reconnecter toutes ces pièces.

Ce phénomène a un nom : la taxe DevOps. La taxe DevOps désigne le prix que les équipes paient lorsqu'elles utilisent plusieurs outils et/ou chaînes d'outils afin d'accélérer la livraison des logiciels. Elle se manifeste souvent par des efforts gaspillés : combien de temps une équipe doit-elle consacrer à l'intégration et à la maintenance d'une chaîne d'outils par rapport au codage et à la sortie de logiciels ?

À quoi la taxe DevOps ressemble-t-elle typiquement ? Un rapport de recherche publié par Forrester en 2019 indique que la taxe DevOps s'élevait à environ 10 %. En d'autres termes, 10 % de l'équipe consacrait son temps à prendre en charge et maintenir la chaîne d'outils. Notre enquête Global DevSecOps 2020 a révélé que cette taxe pourrait être encore plus élevée : 22 % des répondants déclaraient passer entre 11 % et 20 % de leur temps de travail mensuel à prendre en charge la chaîne d'outils.

La solution : une plateforme DevOps, qui peut être maintenue par une équipe de plateforme DevOps, de façon à optimiser chaque aspect du cycle du développement logiciel.