Cartographie de la chaîne de valeur

Identification du produit que vous souhaitez cartographier et améliorer. Tout d'abord, déterminez le produit qui nécessite des améliorations et qui pourrait bénéficier d'un processus plus fluide. Ensuite, définissez le début et la fin des processus clés liés au produit. Cette étape initiale vous aidera à concentrer vos efforts sur les activités qui ajoutent de la valeur au processus.