Déploiement multicloud pour GitOps à l'aide de GitLab : suivez notre démo

Dans cette démo, nous allons vous montrer comment déployer des applications sur trois serveurs Kubernetes à l'aide d'un workflow commun. Vous apprendrez ainsi comment déployer avec succès des applications à l'aide de GitLab Auto DevOps, optimisé par le système d'intégration continue (CI) de GitLab, avec Helm et Kubernetes.

La première étape consiste à ouvrir le fichier README.md du groupe gitops-demo, qui présente la structure du groupe gitops-demo. On y trouve quelques projets et deux sous-groupes : infrastructure et applications.