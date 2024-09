Per il secondo anno consecutivo, GitLab è ancora una volta nominata Leader nel Magic Quadrant 2024 di Gartner per le piattaforme DevOps e si posiziona al primo posto sia per Ability to Execute che per Completeness of Vision.

Fin dalla nostra fondazione, ci siamo concentrati sull'obiettivo di riunire chiunque contribuisca al ciclo di sviluppo software (team di sviluppo, sicurezza e operazioni) e di consentire loro di collaborare e distribuire il software di domani utilizzando un'unica piattaforma DevSecOps basata sull'IA. Il riconoscimento di quest'anno non solo rafforza la nostra visione dello sviluppo software, ma riconosce anche il nostro successo nel fornire valore ai clienti dando vita a questa visione.