Como escolher a ferramenta de integração contínua ideal

As análises de usuários e os analistas do setor podem oferecer uma opinião imparcial e informações adicionais sobre por que uma solução de CI pode ser melhor do que outra.

O que os clientes dessas ferramentas de CI estão dizendo? O boca a boca é um indicador poderoso de como a funcionalidade de uma ferramenta de CI se traduz no fluxo de trabalho. Se você tiver interesse em uma plataforma de CI/CD específica, saiba mais sobre os clientes dela. Leia estudos de caso e procure clientes com problemas ou em setores semelhantes ao seu.

O que os analistas dizem? Os clientes satisfeitos nem sempre apontam os pontos negativos, mas os especialistas do setor podem oferecer uma visão neutra do fornecedor para ajudar você a tomar uma decisão informada. Leia relatórios e publicações do setor para saber como os especialistas avaliam diferentes plataformas de CI/CD de acordo com um conjunto rigoroso de critérios.

Depois de reunir informações suficientes, participe de webinários para saber mais sobre o produto e fazer perguntas. As demonstrações e avaliações gratuitas permitem que você teste os recursos e veja o desempenho da plataforma em um fluxo de trabalho real.

Abaixo estão alguns recursos que você pode usar para saber mais sobre os produtos de CI e ler análises de usuários/analistas:

G2 é o maior marketplace de tecnologia, onde as empresas podem descobrir, avaliar e gerenciar as tecnologias de que precisam para alcançar todo o seu potencial.

O TrustRadius é outra opção para avaliações confiáveis de usuários sobre tecnologia comercial. Os usuários respondem a perguntas sobre a tecnologia com base em critérios específicos, como a probabilidade de recomendar, usabilidade, desempenho, retorno sobre o investimento e outros. O TrustRadius também é bom por apresentar plataformas de forma comparativa.

A Forrester é uma empresa de pesquisa de mercado que fornece relatórios e insights sobre tecnologia em várias categorias. O Forrester Wave™: Cloud-Native Continuous Integration Tools é um relatório gratuito que avalia as ferramentas de CI de nuvem nativa mais populares.

A Gartner é uma empresa global de pesquisa e consultoria que fornece informações detalhadas de tecnologia para vários setores. Além das pesquisas sobre CI, a Gartner introduziu recentemente uma nova categoria chamada Value Stream Delivery Platforms (Plataformas de Entrega de Fluxo de Valor), que inclui todas as etapas do ciclo de vida do desenvolvimento de software, incluindo a integração contínua.

O GitLab fornece dados e comparações com outras ferramentas de DevOps, além de ferramentas para CI, SCM, planejamento Ágil, segurança, entre outras.

Ter a ferramenta de CI ideal é uma vantagem competitiva no cenário de desenvolvimento atual. As equipes que utilizam a estratégia de CI ideal para as suas necessidades conseguem produzir software de melhor qualidade muito mais rapidamente e liberam recursos valiosos para se concentrar no crescimento e na inovação de longo prazo. Embora a CI possa ajudar as equipes a aumentar as implantações e melhorar a qualidade do código, escolher a ferramenta de CI ideal para as necessidades da sua empresa trará o maior sucesso.