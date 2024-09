Escolha uma plataforma DevOps para evitar o custo do DevOps

O DevOps prova que tudo em excesso é ruim, até coisas boas. Ao conectar todas as partes do ciclo de vida do desenvolvimento de software, do planejamento à entrega, é quase inevitável recorrer a um conjunto de ferramentas para executar essa integração.

No entanto, administrar todos esses produtos e conectá-los é uma tarefa complexa. Por exemplo, sua CI precisa se comunicar com o controle de versão, a revisão de código, o teste de segurança, o registro de contêineres e o gerenciamento de configuração. As combinações são inúmeras, e não se trata apenas de uma configuração única; cada novo projeto precisa reconectar todas essas peças.

Esse fenômeno é tão difundido que muitas empresas hoje discutem os custos do DevOps. É o preço que as equipes pagam por usar várias ferramentas e/ou cadeias de ferramentas para acelerar a entrega de software. Esse preço muitas vezes se traduz em horas de trabalho: quanto tempo a equipe precisa gastar integrando e mantendo uma cadeia de ferramentas, em vez de codificar e entregar software?

Então, qual é o típico custo do DevOps? Um relatório da Forrester Research de 2019 indicou que é de aproximadamente 10%, ou seja, 10% da equipe precisa dedicar-se à manutenção e administração da cadeia de ferramentas. Nossa Pesquisa Global de DevSecOps de 2020 descobriu que esse número pode ser ainda maior: 22% das pessoas entrevistadas disseram gastar entre 11% e 20% do seu tempo (mensalmente) administrando a cadeia de ferramentas.

A solução para esse problema é uma plataforma DevOps, talvez apoiada por uma equipe de plataforma, que simplifique todos os aspectos do ciclo de vida do desenvolvimento de software.