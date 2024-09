Uma cadeia de ferramentas simplificada reduz as superfícies de ataque, pois as equipes usam uma única plataforma para o gerenciamento de infraestrutura. Se um ataque ocorrer, as equipes podem reverter para um estado desejado usando o sistema de controle de versão. Como resultado, o GitOps reduz o tempo de inatividade e as interrupções, permitindo que as equipes continuem o desenvolvimento em um ambiente não comprometido.

Equipes que precisam seguir regras rígidas de conformidade frequentemente enfrentam colaboração reduzida em contextos altamente regulamentados, onde as políticas geralmente limitam o número de pessoas que podem fazer alterações no ambiente de produção. Com o GitOps, no entanto, qualquer pessoa pode propor uma alteração por meio de uma solicitação de merge, ampliando o escopo da colaboração enquanto limita o número de pessoas com permissão para fazer merge no branch production .