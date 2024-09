O que é experiência do desenvolvedor?

A experiência do desenvolvedor, também conhecida como DX ou DevEx, é tão essencial quanto a experiência do usuário para as empresas que buscam promover a inovação e se manter à frente da concorrência. Vamos explorar a importância do DevEx e como as empresas podem avaliá-lo e melhorá-lo para aumentar a satisfação dos desenvolvedores, a colaboração e a qualidade do produto.

Os desenvolvedores criam e mantêm o software e as tecnologias das quais as empresas dependem. E, como qualquer pessoa, os desenvolvedores de software querem poder fazer seu trabalho sem ter que enfrentar obstáculos e navegar por processos ineficientes. Um ótimo DevEx capacita as equipes de desenvolvimento ao eliminar barreiras e ajudá-las a entender o impacto do seu trabalho, para que possam se concentrar no que fazem de melhor: criar softwares incríveis.