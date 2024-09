Por que a tecnologia de colaboração do GitLab é fundamental para o GitOps: uma demonstração

O restante do artigo inclui uma demonstração de como o GitLab apoia o GitOps por meio da colaboração. A demonstração apresenta exemplos de épicos e tíquetes, que estão vinculados com links nas seções seguintes.

Planejamento de um projeto com épicos

Como o GitOps é uma implantação centrada no controle de versão, o primeiro passo é definir o escopo do projeto e identificar as partes interessadas. Em seguida, os membros da equipe podem compartilhar qualquer informação necessária para a realização do projeto, como codificação, alterações na Infraestrutura como Código, que mudanças precisam ser revisadas e, por fim, implantadas em produção.

Depois de abrir um épico no repositório associado, as equipes podem adicionar metas e tarefas na descrição. Um épico permite que as equipes rastreiem tíquetes em diferentes projetos e marcos. Um tíquete é o principal meio de colaboração de ideias e planejamento de trabalho no GitLab.

Exemplo de épico e tíquetes

Neste exemplo de épico, chamado Scale the Cloud (Dimensionar a nuvem), as equipes podem acompanhar o processo de expansão de um cluster Kubernetes no GitLab. Como o GitLab é multicloud, há três tíquetes separados na demonstração que detalham o necessário para implantar o cluster Kubernetes em cada ambiente único: Azure (AKS), Google (GKE) e Amazon (EKS).

Promoção da colaboração e da transparência com o GitLab

No nível do épico, as equipes podem conferir que o tíquete de dimensionamento dentro do cluster EKS já foi concluído. Clicar no problema revela que uma solicitação de merge foi criada por meio das tarefas descritas no tíquete e que a MR já foi mesclada.

Para saber o que mudou exatamente entre o código original e o código atual, clique dentro da MR. A partir daí, as equipes podem verificar todos os testes que passaram antes ou depois da mesclagem, consultar o histórico de comentários para identificar alterações e observar quem aprovou e fez o merge do código.

O tíquete de dimensionamento para o GKE ainda não foi concluído. A solicitação de merge ainda é um trabalho em andamento (WIP), ou seja, nada foi alterado. Há um comentário na MR do Terraform, mostrando que o número de nós precisa ser alterado de dois para cinco para preparar o ambiente GKE para implantação. O aprovador da MR clica em Resolve the WIP Status para iniciar o pipeline, além de ter a opção de excluir o branch de origem para fazer o merge da contagem de nós atualizada.

Para que o GitLab seja uma ferramenta eficaz de colaboração, ele também precisa ser transparente, razão pela qual todas as pessoas na empresa podem acessar um tíquete e a MR associada como padrão. O tíquete e a MR podem ser atribuídos a um colaborador, ou o colaborador pode ser marcado na seção de comentários para que seja adicionado à sua lista de tarefas.

Voltando à visualização do épico, que é geralmente usada pelas partes interessadas para consultar o progresso do projeto, as equipes podem conferir que a implantação para dimensionar o GKE para cinco nós está em andamento.

Ao usar o GitLab para um fluxo de trabalho GitOps, todos os membros da equipe podem trabalhar no mesmo sistema e entender o status dos projetos. Seja na infraestrutura ou no desenvolvimento de aplicações, todas as alterações seguem o mesmo processo: definir o escopo do trabalho, atribuí-lo a indivíduos, colaborar com colegas de equipe e implantar o código, usando o repositório Git como a fonte única de verdade.