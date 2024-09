Implantação multicloud para GitOps usando GitLab: uma demonstração

AutoDevOps em ação

O primeiro exemplo é uma aplicação ASP.NET, equivalente a um aplicativo "Hello, World". Existem algumas modificações específicas de como essa aplicação é implantada, que estão no arquivo CI da aplicação.

A primeira etapa é importar o modelo principal do Auto DevOps configurando algumas variáveis. Depois, é importante substituir alguns comandos para as etapas que são mais aplicáveis ao código .NET e, finalmente, configurar o ambiente automaticamente para implantar a produção no AKS.

include: - template: Auto-DevOps.gitlab-ci.yml variables: DEPENDENCY_SCANNING_DISABLED: "true" test: stage: test image: microsoft/dotnet:latest script: - 'dotnet test --no-restore' license_management: stage: test before_script: - sudo apt-get update - sudo apt-get install -y dotnet-runtime-2.2 dotnet-sdk-2.2 production: environment: name: aks/production url: http://$CI_PROJECT_PATH_SLUG.$KUBE_INGRESS_BASE_DOMAIN

O pipeline será executado automaticamente e implantado corretamente. Ao visualizar o pipeline, é possível conferir como a implantação funciona.

As etapas do pipeline abrangem da criação até a produção da aplicação ASP.NET.

Uma conferida rápida dentro do pipeline mostra que todos os jobs foram concluídos corretamente. O Auto DevOps iniciou a etapa de criação, que cria um contêiner Docker e o carrega no registro Docker integrado. A fase de teste é abrangente e inclui análise de contêineres, gerenciamento de licenças, SAST e testes unitários. Para explorar mais a fundo os resultados dos testes, clique nas guias de segurança e licença. A aplicação é implantada em produção na etapa final do pipeline.

Dentro do cluster AKS

A aplicação ASP.NET está sendo implantada no cluster AKS. Acesse Operações > Ambientes para visualizar o ambiente configurado para esta aplicação. Métricas como taxas de erro HTTP, latência e taxa de transferência estão disponíveis, pois o Prometheus já está integrado aos clusters Kubernetes do GitLab.

O ambiente pode ser lançado diretamente ao clicar no URL ativo para ver a aplicação rodando no AKS. Não há muito código adicional além do que já está configurado no GitLab para instruir como a aplicação deve ser implantada. O recurso Auto DevOps cria um gráfico Helm e o implanta no Kubernetes e no AKS.