Rapport Global DevSecOps 2024 : ce qu’il faut retenir

Notre enquête réalisée auprès de plus de 5 000 professionnels DevSecOps dans le monde entier révèle que les entreprises réévaluent leurs priorités d'investissement à mesure qu'elles adoptent de nouvelles technologies telles que l'IA, tout en cherchant activement à améliorer l'expérience des développeurs et des développeuses. Explorons ensemble trois des résultats les plus surprenants révélés par notre enquête, ainsi que ce qu'ils pourraient signifier pour les équipes DevSecOps en 2024 et au-delà.

1. L'IA met en lumière la complexité des chaînes d'outils

Cette année, notre étude s'est penchée sur l'impact spécifique de l'IA sur les perceptions des équipes DevSecOps concernant leurs chaînes d'outils actuelles. Les résultats ont été révélateurs, puisqu'il est désormais largement admis que l'IA peut simplifier le développement logiciel. Toutefois, selon notre enquête, les personnes interrogées utilisant actuellement l'IA semblent éprouver davantage de frustration à l'égard de leurs chaînes d'outils que ceux qui n'en utilisent pas.

Près des trois quarts (74 %) des répondants dont les entreprises utilisent actuellement l'IA pour le développement logiciel ont exprimé leur intention de consolider leur chaîne d'outils, contre 57 % de ceux qui n'y ont pas recours. Cependant, il n'y a pas de différence notable entre les deux groupes en ce qui concerne le nombre d'outils que les personnes interrogées déclarent réellement utiliser. En d'autres termes, les répondants qui utilisent actuellement l'IA n'utilisent pas plus d'outils, mais ont néanmoins un plus grand besoin de consolider leur chaîne d'outils.

Quel est le lien entre l'IA et le besoin accru de consolidation ? Ce phénomène pourrait être attribué au fait que l'utilisation de diverses solutions ponctuelles avec différents modèles d'IA entraîne un chaos difficile à gérer (et à mesurer) tout au long du cycle de développement logiciel. Cela souligne les inefficacités des chaînes d'outils trop complexes et contre-productives. À mesure que les entreprises intensifient leurs investissements dans l'IA, la nécessité de consolider et de simplifier leur chaîne d'outils complexe pour accroître l'efficacité devient de plus en plus indispensable. Lorsque les chaînes d'outils sont simplifiées et rationalisées, les équipes tirent davantage de valeur de l'IA, car son intégration tout au long du cycle de développement logiciel devient alors plus facile.

D'après l'un des répondants, « le trop grand nombre d'outils (y compris des outils d'IA) et les changements de contexte » représentent les plus grands défis du développement logiciel en 2024, tandis qu'un autre a souligné la « complexité du paysage fragmenté des outils à tous les niveaux ».

Une troisième personne interrogee a mentionné les possibilités offertes par l'IA pour aider les équipes à relever les défis de la chaîne d'outils : « L'IA évolue rapidement, et notre chaîne d'outils actuelle peut être considérablement améliorée grâce aux intégrations d'outils basés sur l'IA. Nous devons mieux former les membres de l'équipe, afin qu'ils sachent comment intégrer efficacement l'IA à leurs tâches quotidiennes. »

2. L'IA accélère l'intégration des équipes de développement, mais les entreprises restent préoccupées

Parallèlement à l'augmentation du nombre d'outils utilisés par les équipes, notre enquête révèle une augmentation significative du temps nécessaire pour l'intégration des développeurs et développeuses. Cette année, 70 % des répondants déclarent qu'il faut plus d'un mois pour les intégrer à l'entreprise avant qu'ils ne deviennent productifs, contre 66 % en 2023.

S'il n'est pas surprenant que les assistants de chat et les suggestions de code alimentés par l'IA puissent accélérer l'intégration des équipes de développement, leur impact est spectaculaire. Les répondants qui utilisent l'IA pour le développement logiciel sont beaucoup plus enclins à affirmer que l'intégration des développeurs et développeuses prend généralement moins d'un mois.

Malgré les avantages évidents de l'IA pour l'expérience des équipes de développement, les personnes interrogées ont exprimé quelques inquiétudes quant à son adoption rapide. Plus de la moitié (55 %) des répondants estiment que l'introduction de l'IA dans le cycle du développement logiciel est risquée, et 49 % craignent que l'IA ne les remplace dans leur rôle actuel au cours des cinq prochaines années.

Rachel Stephens, Senior Analyst chez RedMonk, indique qu' « Il faut prendre en compte la sécurité psychologique et la culture d'équipe, car elles influencent la façon dont les personnes perçoivent l'IA. Les individus peuvent redouter les implications de l'IA en matière de sécurité ou de confidentialité, mais ils peuvent également avoir l'impression d'être pris de court s'ils pensent que l'IA menace leurs moyens de subsistance. »

Selon nous, la valeur de l'IA réside dans sa capacité à automatiser les tâches répétitives et à optimiser les processus en arrière-plan. Les équipes peuvent ainsi se concentrer sur la résolution de problèmes ambitieux, l'innovation et la création de valeur. Il ne s'agit pas de remplacer l'humain dans le développement logiciel, mais de le compléter. Pour résumer la situation, une personne interrogée lors de notre enquête évoque le fait que son équipe est confrontée au défi d'encourager et de maintenir la créativité, tout en s'appuyant sur l'IA. « N'oublions pas que l'IA est simplement un outil que les personnes créatives utilisent pour éliminer tout ce qui peut nuire à leur productivité. Elle ne remplace en aucun cas la créativité humaine. »

3. Le cloud devient la norme

Dans notre enquête, le cloud computing est systématiquement identifié comme la priorité d'investissement informatique depuis plusieurs années. En 2022, le cloud computing figurait en deuxième position, après la sécurité. Il a ensuite pris la première place en 2023. Un changement attendu, compte tenu de la pression croissante exercée sur les entreprises pour qu'elles effectuent leur transformation numérique.

Toutefois, en 2024, l'importance du cloud computing a fortement diminué, se classant à la cinquième position cette année. Il est toutefois clair que le cloud n'a pas perdu toute son importance. En effet, nous avons constaté une augmentation significative du nombre de personnes interrogées qui déclarent exécuter 50 % ou plus de leurs applications dans le cloud. Ce chiffre indique que, bien que le cloud soit toujours critique pour de nombreuses entreprises, il est devenu la norme, alors même que la liste des priorités des équipes techniques et des responsables informatiques continue de s'allonger.

D'après Rachel Stephens, du cabinet d'étude RedMonk, « les entreprises font face à des contraintes financières et doivent donc établir des priorités dans leurs investissements technologiques. Elles choisissent par exemple de réaffecter une partie de leur budget de transformation numérique, mais pas la totalité, à d'autres domaines, telle que l'IA. »

Téléchargez notre rapport

Pour en savoir plus sur l'IA, la sécurité, l'expérience des équipes de développement et bien d'autres sujets, téléchargez notre rapport Global DevSecOps 2024.