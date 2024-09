Qu'est-ce que l'intégration continue cloud-native ?

La méthode cloud-native est un moyen de compiler et d'exécuter des applications qui tirent parti de l'évolutivité du modèle de cloud computing. L'informatique cloud-native utilise des services cloud modernes, tels que l'orchestration de conteneurs, l'approche serverless et le multicloud entre autres. Les applications cloud-natives sont conçues pour fonctionner dans le cloud.

L'intégration continue consiste à intégrer du code dans un dépôt partagé, puis à compiler/tester des modifications individuelles, de façon automatique et plusieurs fois par jour. Pour les équipes qui utilisent le pipeline en tant que code, il est possible de configurer les compilations, les tests et le déploiement dans un code traçable et stocké dans le même dépôt partagé que le code source.

L'intégration continue cloud-native est simplement une intégration continue capable de prendre en charge les services cloud souvent utilisés dans le développement cloud-native.