7 astuces pour exploiter au maximum votre plateforme DevOps

La méthodologie et l'équipe DevOps sont en place, mais votre plateforme DevOps est-elle vraiment prête pour le grand soir ?

Une plateforme DevOps est une application unique qui accompagne le développement logiciel, du stade de l'idée jusqu'au déploiement, et au-delà. Elle fait économiser du temps et de l'argent, élimine les défis difficultés d'intégration et incorpore la sécurité et la conformité dès le début.

C'est certainement un défi de taille, mais les avantages sont tels que 40 % des entreprises feront le choix d'une plateforme DevOps d'ici 2023, d'après une hypothèse de planification stratégique du groupe Gartner publiée dans Market Guide for DevOps Value Stream Delivery Platforms. C'est un bond spectaculaire dans l'utilisation d'une plateforme DevOps : en 2020, moins de 10 % des entreprises profitaient des avantages d'une plateforme unique.

Pour vous assurer que votre équipe est prête à exploiter au mieux une plateforme DevOps, voici sept bonnes pratiques à prendre en compte.

1. Comprendre le workflow

Les équipes DevOps fonctionnent exactement de la même manière. Il est donc essentiel de mettre de côté les idées préconçues et de regarder de plus près les workflows existants, les points de friction et les domaines dans lesquels la communication et l'entraide sont médiocres. Des silos peuvent être cachés, même au sein d'une équipe DevOps, et susceptibles de ralentir le développement et la livraison de logiciels.

En bon connaisseur des workflows de votre équipe, vous serez en mesure de voir si la plateforme est adaptée ou si des ajustements mineurs doivent être apportés. En effet, la plateforme DevOps doit fonctionner comme une extension fluide de l'équipe et ne pas créer d'étapes ou de processus supplémentaires qui la ralentiront.

2. Ne pas négliger la culture

Une plateforme DevOps est destinée à accompagner un large éventail d'utilisateurs, des développeurs aux professionnels des opérations et de la sécurité, en passant par les testeurs, les designers d'expérience utilisateur, les chefs de produit et même les administrateurs de bases de données. Chacun de ces groupes utilisera la plateforme différemment, mais les approches doivent être coordonnées, sans quoi vous risquez de perdre les avantages d'une plateforme DevOps unique. Une culture de l'entraide et de la communication (autrement dit le « travail d'équipe » rassemblera ces groupes disparates.

Bien que les concepts de communication et d'entraide puissent paraître un peu flous, ils comptent probablement parmi les aspects les plus essentiels au sein d'une équipe DevOps. Lorsque nous avons interrogé des développeurs, des membres de l'équipe des opérations, des professionnels de la sécurité et des testeurs à l'occasion de notre enquête Global DevSecOps 2020, chaque groupe a évalué la communication et l'entraide comme des compétences essentielles pour l'avenir de leurs carrières.

Mais communiquer et s'entraider ne se fait pas en un claquement de doigt ; il faut créer un terrain fertile pour cela. Des réunions programmées, du temps imparti à une communication plus « naturelle » et des rétrospectives régulières sur ce qui marche et ce qui ne marche pas sont de bons points de départ pour s'assurer que la plateforme DevOps fonctionne pour tout le monde.

3. Disséquer les déploiements

Le principal avantage d'une plateforme DevOps (par opposition à des outils disparates) réside en ses déploiements rapides. Néanmoins, il faut parfois procéder à des ajustements pour s'assurer qu'ils sont aussi rapides que possible.

Chaque équipe DevOps a besoin d'un protocole de déploiement qui permettra des validations de code rapides dans une myriade d'environnements sans trop de difficulté ni de réflexion poussée. Pour ce faire, il faut établir un protocole en mettant le processus en pratique, en documentant absolument tout, puis en se rencontrant régulièrement pour évaluer les résultats et adapter le processus. Cela permet d'accélérer le délai de mise sur le marché et de maintenir des performances optimales à chaque étape du développement logiciel. Le temps passé en amont à instaurer ces bonnes pratiques s'avèrera très utile à long terme.

Des processus de déploiement plus rapides sont la marque d'une plateforme DevOps bien intégrée, mais ils nécessitent des ajustements. La mise en place d'un protocole de déploiement clair peut grandement accélérer les revues de code et les validations dans des environnements variés.

4. Simplifier la sécurité

Il n'y a pas d'étape du SDLC qui suscite plus de critiques que la sécurité, mais une plateforme DevOps est l'occasion idéale de la mettre en place dès le début, d'après une approche de contrôle en amont (plus tôt dans le processus) et en aval (quelque chose dont tout le monde est responsable). Les équipes qui ont choisi une plateforme DevOps signalent des améliorations spectaculaires au niveau de l'identification et de la correction des bogues en un seul sprint, voire moins.

5. Être à la pointe

Adopter une plateforme DevOps fluide permet de tester facilement les nouvelles technologies. Comme il n'est plus nécessaire de consacrer du temps et de l'argent à prendre en charge plusieurs chaînes d'outils improvisées, il est possible d'envisager des technologies de développement plus « modernes », y compris des microservices, des conteneurs et des options d'orchestration des conteneurs comme Kubernetes.

Les microservices et les conteneurs offrent aux équipes DevOps le luxe de la modularité et donc, la flexibilité. Ils permettent d'effectuer de petites modifications, de les tester, de les déployer, de revenir en arrière et de les ignorer, le tout sans interférer avec une application existante.

6. Créer une approche MVP

En utilisant une plateforme DevOps, les équipes peuvent envisager quelque chose de plutôt révolutionnaire : un produit minimum viable (MVP). Chez GitLab, nous parlons de [MVC (minimal viable change, « changement minimum viable »)](/handbook/values/# move-fast-by-shipping-the-minimal-viable-change){data-ga-name ="mvc" data-ga-location = "body"}, mais le concept est le même : apporter le plus petit changement possible pour que les commentaires des clients arrivent rapidement. C'est en effet l'un des plus grands avantages d'une plateforme DevOps, même s'il est essentiel qu'un changement significatif de mentalité se produise au sein des équipes afin que les processus soutiennent cette approche.

7. Assurer la visibilité

Une équipe DevOps bien occupée et utilisant plusieurs chaînes d'outils n'a aucun moyen de visualiser tout le cycle de développement. Mais avec une plateforme DevOps, cette même équipe peut littéralement... profiter de la vue. La surveillance et les tableaux de bord sont intégrés pour offrir une visibilité à 360 °. Cette visibilité complète entraîne un risque de surcharge de données. Il est donc important de mettre en place un processus établi pour s'assurer que le rapport signal sur bruit convient à l'équipe.

Conclusion

Le passage de chaînes d'outils disparates à une plateforme DevOps unifiée représente une évolution significative du processus de développement logiciel. En adoptant ces bonnes pratiques, votre équipe peut maximiser le potentiel de la plateforme, en transformant chaque phase du cycle de vie DevOps. Que ce soit pour simplifier la sécurité ou adopter des technologies de pointe telles que les microservices et les conteneurs, une plateforme DevOps s'avère un outil essentiel pour les équipes de développement. Non seulement elle améliore la réactivité et le rendement des cycles de développement, mais elle renforce également l'entraide entre les équipes de développement à différentes étapes.