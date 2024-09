Cos'è l'integrazione continua cloud native?

Il cloud native è un modo per sviluppare ed eseguire applicazioni che sfruttano la scalabilità del modello di cloud computing. Il cloud computing nativo utilizza i moderni servizi cloud, come l'orchestrazione dei container, il serverless e il multicloud per citarne alcuni. Le applicazioni cloud native sono sviluppate per essere eseguite nel cloud.

La CI consiste nell'integrare il codice in un repository condiviso e nello sviluppare/testare ogni modifica automaticamente, più volte al giorno. I team che utilizzano la pipeline as code possono configurare build, test e deployment in codice tracciabile e archiviato nello stesso repository condiviso del codice sorgente.

L'integrazione continua cloud native è semplicemente un'integrazione continua in grado di supportare i servizi cloud spesso utilizzati nello sviluppo cloud native.