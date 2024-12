Japan IT Weekレポート：AIがDevSecOpsを加速する。GitLabソリューションの現在地

GitLabは2024年10月23~25日、千葉・幕張メッセで開催された「Japan IT Week」に出展しました。今回はブース出展で、多くのお客様に来場いただき、DevSecOpsの価値とGitLabのソリューションについてお伝えすることができました。本稿では、ブースで開催したセミナーで、皆様にお伝えした内容をまとめて紹介します。

配布したGitLabノベルティ

GitLabのブースには、DevOpsやDevSecOpsにそれほど詳しくない方や、いままさにスタートさせようという方もいらっしゃいます。そこで、私たちは多くのセッションで、DevOpsからDevSecOpsに至る歴史についてお伝えするようにしています。今回も15分というわずかな時間の中で、一定のボリュームをこの解説に割くことにしました。

すでに広く知られているように、DevOpsが生まれたのは、開発チームと運用チームが協力関係を築く方が、開発から運用に至るプロセスの効率化につながると期待されたためです。開発部門は、迅速に多種のソフトウェアを作りたいと考え、一方の運用部門は本番リリース後のリスクを懸念します。DevOpsは、両部門が対立するのではなく、仲良く目標に向かおうとする文化を醸成する考え方で、多くの組織がこれを取り入れて成功しました。

会場の様子

DevSecOpsは、開発チーム+運用チームのDevOpsに、Sec=セキュリティ チームを加え、3つのチームが開発段階から協力することで全体最適を図ろうという考え方です。仲良く仕事に取り組む文化はもちろん必要ですが、セキュリティが加わることで大きく変わる部分があります。それが、シフトレフトと呼ばれるものです。

開発から運用の流れは、一般的な作業工程表と同様に、左から右に流れるプロセスとして作図します。シフトレフトは、「左側に移動する」ことで、セキュリティチェックを前倒しで行う変革です。たとえば、開発が完了し、運用前にチェックするという工程では、セキュリティに不備が発見されれば手戻りが発生し、リリースが遅れます。そして、そのような状況は、開発コストが増えることにつながります。DevOpsによって開発と運用は一連の流れになっているため、開発段階から随時セキュリティチェックを実施することで、プロセスの全体最適を図り、効率を高め、コストを下げ、プロジェクトのサイクルを高速化することができるのです。

しかしながら、DevSecOpsには多くの人がかかわり、複雑なプロセスを管理する必要があります。すべてを可視化し、最適化するためには、概念で理解するだけでは不可能で、その実現をサポートする“ツール群”が必要になります。DevSecOpsをやりたいけれど、スタートするだけでも大変で、プロジェクトを回し続けるためにDevSecOpsの管理に多大な労力がかかることになれば、本末転倒です。DevSecOpsをひとつのプラットフォームとして実現するソリューションがあれば理想でしょう。GitLabは、まさにそんなDevSecOpsのプラットフォームなのです。

そして、GitLabは、AIを搭載することで、さらに多機能で開発・運用の生産性を高めるプラットフォームへと進化しています。今回、ブースセミナーで主にお伝えしたのは、進化し続けているAI機能についてです。

GitLab合同会社 営業本部 コマーシャル営業部 アカウントエグゼクティブ 皆川 弘貴

AIはDevSecOpsに何をもたらすか

ブースセミナーでは、DevSecOpsにAIを適用する価値についてわかりやすく表現するために、「AI DevSecOps 1.0と2.0の違い」として説明しました。

AI DevSecOps 1.0は、コード生成の補助が主体になります。「こんなコードを、この言語で書きたい」というプロンプトを入力すると、AIが自動的にコードを生成してくれます。これがバージョンアップしてAI DevSecOps 2.0になると、プロセス全体の効率化のためにAIを活用します。開発ワークフローのさまざまな場面でAIがサポートしてくれるのです。

1.0のAIはいわば「作業ロボット」ですが、2.0ではAIが「バディ(仲間、同僚)」になるようなイメージと言えばわかりやすいでしょうか。

1.0の段階であっても、生産性の向上には重要な役割を担えます。コード生成に加えてバグの自動修正や、AIによる脆弱性の抽出もできるでしょう。中でも、オープンソースプロジェクトにおいて、コール先のさらにコール先までたどって脆弱性を発見する際にAIは大いに役立つでしょう。

2.0はGitLabの目指しているところです。DevSecOpsのリーダーとして、開発プロセス全体を効率化したいと考えているためです。そのため、1.0の中でもよりロボットに近い個別の機能を持つAIは、お客様が自由に選択できるようにしています。一方、ワークフローをまたいで動く「人間の意思」をサポートするAIは、GitLabというプラットフォーム側で用意します。

近くリリースする予定のGitLab Duo Workflowが、その第一歩です。このAIは、プロンプトを入れると応答してくれる、ロボットのように受動的なAIではありません。開発テーマを与えると、計画やタスク、コードなどをユーザーと一緒に考えて、提案してくれる能動的なAIなのです。本物のバディのようなAIとしてご利用いただきたいと考えています。

GitLabが進めているAI実装のいま

GitLab Duo Workflowは、リリース後も進化を続け、理想の姿へと近づけていきます。では、GitLabはまさにいま、どこまでのAI機能を搭載しているのでしょう。最終日の特別セッションで、現在の「AI-powered DevSecOpsプラットフォーム」が搭載する機能の一部を紹介しました。

開発チーム向けの機能としては、AI利用のコーディング補助機能Code Suggestionsが真っ先に挙げられるでしょう。そのほか、レビュー担当者を推奨してくれるSuggested Reviewers、マージリクエスト(MR)の際に加えられた変更内容の説明を自動記述するSummarize MR changes、MRの各レビューにおいて内容を要約するSummarize my MR reviews、必要なGitコマンドを教えてくれるHelp with Git commandsなども開発生産性を高めてくれるAIです。

GitLab合同会社ソリューションアーキテクト本部 シニアパートナーソリューションアーキテクト 小松原 つかさ

セキュリティ/運用チーム向けの機能としては、コードの説明を自動生成するExplain this codeが面白いでしょうか。デジタルに詳しくない経営幹部向け、CIO向け、もしくはエンジニア向けなど、対象読者がわかりやすいようにAIが説明文を作ってくれます。そのほか、脆弱性の説明をしてくれるExplain this vulnerability、MRにテストコードを自動で書いてくれるGenerate Tests in MRなども役立つでしょう。

全体最適を図るAIとしては、イシューで議論された内容を要約するIssue Summaries、AIにチャット形式でイシューやエピックについての説明や要約を生成してもらうGitLab Chat、ソフトウェア開発ライフサイクル全体の生産性について過去の傾向の中から異常値を検出するValue streams forecastingなどが挙げられます。

コード自動生成やコードレビューのように基本的な機能を用意する一方で、「GitLabはAIを使ってDevSecOpsのライフサイクルすべてを効率化させる」よう進化しようとしている方向性はご理解いただけると幸いです。

3社のパートナー様にもご講演いただきました

今回は、パートナー様に壇上に立ってもらうセッションも用意し、それぞれに興味深い内容をお話いただくことができました。

株式会社ジークス 久保 仁詩氏からは、ユーザー/パートナーとして見たGitLabと他製品の違いについてご講演いただきました。GitLabは、企業レベルのプロジェクトに最適で、グループ、サブグループ、プロジェクトにより、案件ごとにサブグループを切って多層的な階層構造を作れます。ツール切り替え不要のオールインワンプラットフォームであるため、UIは包括的で多機能です。

「他製品でもできることはありますが、顕著な違いがあるのはセキュリティ関連の機能群です。本来の意味でDevSecOpsを実現できるプラットフォームであると言えるのは、GitLabの最大の価値でしょう」(久保氏)

SB C&S株式会社 佐藤 梨花氏

SB C&S株式会社 佐藤 梨花氏には、Platform Engineeringについて紹介いただきました。GitLabはPlatform Engineeringを実現するツールの1つという位置づけではありますが、極めて好相性です。大規模/分散開発を行っているチームとの親和性が高く、インフラ自動化要素を備えます。ワンプラットフォームであり、サードパーティー連携が豊富な点も魅力です。

「個人的に良いなと感じるのは、ぜんぶそろっているので小さく始めやすいところ。いきなり大きく始めるのはリスクが高いため。少しずつ始めて範囲を広げていくことを望む組織は多く、GitLabを選択しておけば、成功を積み重ねて適用範囲を拡大していけます」(佐藤氏)

株式会社サーバーワークス アプリケーションサービス部 遠藤 広也氏からは、AWS CodeCommitからGitLabへの移行についてお話いただきました。AWS CodeCommitは、7月に新規顧客受付を停止しました。既存ユーザーは利用し続けることができるものの、新機能開発が停止されたため、有力な移行先としてGitLabが注目されています。

参考:【徹底解説!】AWS CodeCommitからGitLabへの移行ガイド

移行にあたっては、AWS CodeCommitをGitLabにミラーリングするやり方が良さそうです。両プラットフォームを並行稼働させられるため、移行リスクは最小化されます。遠藤氏は、単なる移行にとどまらないGitLabを使う運用効率化メリットについて、2つの機能を紹介してくれました。

遠藤氏は、「GitLabの環境でCode Suggestionを使えば確実に生産性を高められます。また、GitLabでもAWS CodePipelineと容易に連携できます。AWS側でソースプロバイダー設定を変更するだけで、クラウドCI/CDをそのまま使えるのは魅力的です」と話しています。

GitLab合同会社 営業本部 コマーシャル営業部 アカウントエグゼクティブ 権 東彬