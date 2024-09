O primeiro benefício que a Web Factory percebeu após adotar o GitLab foi a melhoria na qualidade do código. Os testes de segurança integrados do GitLab CI permitiram que os desenvolvedores identificassem bugs e vulnerabilidades antes de chegarem à produção. Com a CI do GitLab, a equipe da Web Factory também conseguiu implantar com mais frequência e confiança. Em vez de a equipe passar um dia inteiro se preparando para a produção e fazendo testes manuais, essas tarefas simples agora são automatizadas. Isso reduziu o tempo de lançamento de 24 horas para apenas 10 minutos. Atualmente, Logan estima que 98% dos lançamentos ocorrem no prazo previsto e os outros 2% são concluídos apenas algumas horas depois, o que representa uma melhoria significativa em relação ao que era antes.

A colaboração melhorou porque todas as partes envolvidas podem se comunicar em um só lugar. Agora, todas as partes interessadas técnicas têm uma visão clara do que está sendo feito e do andamento de cada parte do processo, e os desenvolvedores sabem exatamente onde encontrar as informações necessárias para trabalhar. Desenvolvedores, designers, equipes de segurança e operações: todo mundo têm um espaço dedicado na ferramenta. Enquanto as melhorias na qualidade do código, nas durações do ciclo e na comunicação eram esperadas, a adoção do GitLab também trouxe um benefício que surpreendeu positivamente Logan e a equipe da Web Factory: desenvolvedores mais satisfeitos.

Primeiro, a CI da GitLab eliminou o estresse das implantações. "Quando alguém saía de férias, tudo podia virar um pesadelo", Logan riu. Com uma automação melhorada, os desenvolvedores agora podem se concentrar em upgrades, tarefas tecnicamente exigentes e atualizações. O que mais os desenvolvedores podem fazer com esse novo tempo livre? "Podemos criar recursos!", disse Logan. "Criamos e aprimoramos recursos para nossas aplicações. Antes não havia tempo para isso. Temos 17 aplicações, e agora os desenvolvedores podem se concentrar no que realmente importa."

Desenvolvedores mais satisfeitos também tiveram um impacto positivo no recrutamento. "[A Web Factory] tinha dificuldade em recrutar desenvolvedores, mas agora que o GitLab faz parte da nossa pilha tecnológica, estamos atraindo candidatos mais experientes para as nossas vagas", Logan explicou. Quando os desenvolvedores podem focar em seus trabalhos, atrair profissionais talentosos se torna mais fácil. Para Logan, a adoção do GitLab mudou todo o processo de desenvolvimento para melhor. A equipe da Web Factory usa o GitLab há três anos, e Logan é um GitLab Hero que compartilha regularmente sua experiência e conhecimento com as outras pessoas. Ele acredita que, se a equipe não tivesse adotado o GitLab, a eficiência não seria a mesma. "Ainda estaríamos enfrentando processos demorados, longos períodos de desenvolvimento e desenvolvedores cada vez menos motivados, que acabariam perdendo o interesse pelos projetos e saindo da empresa", resume Logan.