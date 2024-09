Nunca trabalhou com DevOps? Descubra por que você precisa de uma plataforma DevOps

Para visibilidade sem necessidade de personalização, existe a análise de fluxo de valor. Essa interface coleta dados automaticamente para mostrar aos usuários quanto tempo a equipe leva para concluir cada etapa do seu fluxo de trabalho: do planejamento ao desenvolvimento, implantação e monitoramento. Isso oferece aos desenvolvedores ou aos responsáveis pelo produto, ou qualquer pessoa que queira informações sobre a eficiência do fluxo de trabalho, uma visão das principais métricas, como a frequência de implantação. Essas informações são acionáveis, pois também mostram qual parte do projeto está levando mais tempo ou o que está atrasando o progresso. Com base nelas, o usuário pode sugerir mudanças, como ajustar prazos ou atribuir o trabalho a outra pessoa, e implementá-las com apenas um clique.

Com uma plataforma DevOps, as equipes têm uma visibilidade de ponta a ponta que também é acionável. Ao permitir que os usuários encontrem as informações de que precisam com o contexto necessário e oferecendo a capacidade de fazer alterações imediatas, os dados se tornam acionáveis. Com uma única plataforma, as equipes podem acelerar os projetos, iterar mais rapidamente e gerar mais valor e agilidade para a empresa.