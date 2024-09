Sete dicas para aproveitar ao máximo sua plataforma DevOps

A metodologia e a [equipe de DevOps]((/topics/devops/build-a-devops-team/){data-ga-name="devops team" data-ga-location="body"} estão funcionando, mas sua plataforma DevOps está mesmo pronta para os desafios do dia a dia?

Uma plataforma DevOps é uma aplicação única que apoia o desenvolvimento de software, desde o planejamento inicial até a implantação e além, economizando tempo e dinheiro, eliminando desafios de integração e incorporando segurança e conformidade logo no início do processo.

É uma missão ambiciosa, mas os benefícios são tão grandes que, segundo uma suposição estratégica do Gartner Group em seu relatório Market Guide for DevOps Value Stream Delivery Platforms, 40% das empresas optarão por uma plataforma DevOps até 2023. Isso representa um aumento significativo no uso de plataformas de DevOps: em 2020, menos de 10% das empresas usavam uma plataforma única.

Para garantir que sua equipe esteja preparada para obter o máximo de benefícios de uma plataforma DevOps, confira aqui sete práticas recomendadas a serem levadas em consideração.

1. Compreenda o fluxo de trabalho

Nenhuma equipe de DevOps funciona exatamente da mesma forma, por isso é fundamental deixar de lado ideias pré-concebidas e analisar cuidadosamente os fluxos de trabalho atuais, os pontos problemáticos e as áreas em que a comunicação e a colaboração podem falhar. É possível que existam silos ocultos, mesmo em uma equipe de DevOps, e isso pode atrasar o desenvolvimento e a entrega de software.

Com uma compreensão sólida do fluxo de trabalho da equipe, é possível avaliar se a plataforma é adequada ou se é necessário fazer ajustes. Uma plataforma DevOps deve funcionar como uma extensão natural da equipe, sem criar etapas ou processos adicionais que retardem o desenvolvimento.

2. Priorize a cultura

As plataformas de DevOps são projetadas para apoiar vários tipos de usuários: desenvolvedores, profissionais de operações, especialistas em segurança, testadores, designers de UX, gerentes de produto e administradores de banco de dados. Cada um desses grupos usará a plataforma de maneira diferente, mas é fundamental que isso aconteça de forma coordenada, caso contrário, há o risco de perder os benefícios de uma plataforma DevOps unificada. Uma cultura de colaboração e comunicação (ou o que alguns chamam de "trabalho em equipe" é essencial para unir esses grupos diversos.

Embora comunicação e colaboração possam parecer conceitos vagos, talvez eles sejam os aspectos mais importantes para uma equipe de DevOps. Quando entrevistamos desenvolvedores, membros das equipes de operações, especialistas em segurança e testadores na nossa Pesquisa Global de DevSecOps de 2020, todos os grupos classificaram a comunicação e a colaboração como as habilidades mais importantes para o futuro de suas carreiras.

No entanto, comunicação e colaboração não acontecem sozinhas: elas precisam ser incentivadas. Reuniões programadas, tempo dedicado para uma comunicação mais "orgânica" e retrospectivas frequentes sobre o que está funcionando ou não são bons pontos de partida para garantir que uma plataforma DevOps funcione para todo mundo.

3. Analise as implantações

Um grande benefício de uma plataforma DevOps (em comparação com várias ferramentas não integradas) é a rapidez nas implantações, mas pode ser necessário um ajuste fino para garantir que elas sejam o mais rápidas possível.

Cada equipe de DevOps precisa de um protocolo de implantação que permita commits rápidos de código para vários ambientes, sem muitos obstáculos ou o risco de análises excessivas além do necessário. Estabeleça um protocolo colocando o processo em prática, documentando absolutamente tudo e fazendo reuniões frequentes para avaliar os resultados e ajustar o processo. Isso ajuda a acelerar o tempo de entrada no mercado e a manter o desempenho ideal em todas as etapas do desenvolvimento de software. O tempo investido na definição dessas práticas recomendadas será muito valioso a longo prazo.

Processos de implantação mais rápidos são a marca registrada de uma plataforma DevOps bem integrada, mas alcançar isso requer ajustes finos. Estabelecer um protocolo de implantação claro pode acelerar significativamente as revisões e os commits de código em vários ambientes.

4. Simplifique a segurança

Nenhuma etapa do SDLC gera mais discussões e acusações do que a segurança, mas uma plataforma DevOps oferece a oportunidade perfeita para incorporá-la desde o início, mudando-a tanto para a esquerda (logo no início do processo) quanto para a direita (algo que é responsabilidade de todas as partes envolvidas). Equipes que adotaram uma plataforma DevOps relatam melhorias significativas tanto na dentificação quanto na correção de bugs em um único sprint, ou até menos.

5. Considere o que há de mais moderno

Uma plataforma DevOps simplificada oferece às equipes a chance de experimentar novas tecnologias com facilidade. Sem o tempo e os custos envolvidos no apoio a cadeias de ferramentas feitas sob medida, há espaço para considerar tecnologias de desenvolvimento mais "modernas", como microsserviços, contêineres e opções de orquestração de contêiner, como o Kubernetes.

Microsserviços e contêineres proporcionam às equipes de DevOps a vantagem da modularidade e, portanto, da flexibilidade. Com eles, é possível fazer pequenas alterações, testá-las, lançá-las, revertê-las ou descartá-las, tudo sem interferir na aplicação atual.

6. Crie uma mentalidade de MVP

Ao usar uma plataforma DevOps, as equipes podem adotar algo bastante revolucionário: um produto mínimo viável (MVP). No GitLab, usamos o termo "alteração mínima viável", mas o conceito é o mesmo: fazer a menor mudança possível para que o feedback do cliente aconteça rapidamente. Essa é uma das maiores vantagens de uma plataforma DevOps, mas é essencial garantir que os processos da equipe apoiem essa mudança significativa de mentalidade.

7. Mantenha uma visão integral

Uma equipe de DevOps ocupada, usando várias cadeias de ferramentas, não tem como visualizar todo o ciclo de desenvolvimento. Mas, com uma plataforma DevOps, a equipe pode finalmente manter uma visão integral... literalmente. Há monitoramento e painéis integrados, proporcionando visibilidade de 360 graus. Com toda essa visibilidade vem o risco de sobrecarga de dados, então é importante ter um processo estabelecido para garantir que a proporção entre sinal e ruído seja adequada para a equipe.

Conclusão

A transição de cadeias de ferramentas separadas para uma plataforma DevOps unificada marca uma evolução significativa no processo de desenvolvimento de software. Ao seguir essas práticas recomendadas, sua equipe pode maximizar o potencial da plataforma, transformando cada fase do ciclo de vida do DevOps. Da simplificação da segurança até a adoção de tecnologias de ponta, como microsserviços e contêineres, uma plataforma DevOps é uma ferramenta essencial para as equipes de desenvolvimento. Ela não apenas melhora a eficiência dos ciclos de desenvolvimento, mas também fortalece a colaboração entre as equipes de desenvolvimento em diferentes etapas.