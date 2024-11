Epics : une nouvelle expérience pour une meilleure planification Agile avec GitLab

Dans notre démarche continue d'amélioration de l'expérience de planification Agile dans GitLab, nous avons dévoilé il y a quelques mois un nouveau design. Cette mise à jour contribue à notre effort global visant à vous proposer un outil de planification unifié, flexible et adapté à vos besoins.

Cet article explore un élément clé de ce projet : la nouvelle expérience des epics. Examinons ensemble cette nouvelle expérience, ainsi que les raisons derrière ces changements visant à améliorer vos capacités de gestion de projet.

Quels sont les avantages de cette nouvelle expérience ?

À l'écoute de nos utilisateurs

Notre mission est de vous offrir une expérience de planification Agile complète. C'est pourquoi nous restons constamment à votre écoute. Certains utilisateurs nous ont signalé des difficultés liées à la mise en œuvre actuelle des epics, telles que des fonctionnalités incohérentes entre les epics et les tickets, ou encore des problèmes de flexibilité avec divers workflows. Certains points de friction concernent les outils de workflow, notamment l'absence de personnes assignées au niveau des epics et le manque de modèles réutilisables. Notre nouvelle expérience élimine ces points de friction et offre une planification Agile plus intuitive et efficace.

Un framework unifié pour les éléments de travail

Pour résoudre ces problèmes, nous avons mis en place un framework unifié pour les éléments de travail. Cette nouvelle architecture assure la cohérence entre tous les objets liés à la planification (epics, tickets et tâches) et permet de simplifier l'expérience utilisateur et de la rendre plus fonctionnelle. En consolidant le code sous-jacent, nous pouvons fournir de nouvelles fonctionnalités et des améliorations plus rapidement, pour un processus de planification plus fluide et plus fiable.

Découvrez toutes les nouveautés de la planification Agile dans GitLab.

Quelles sont les caractéristiques clés de cette nouvelle expérience ?

Une page de détails améliorée

L'un des changements les plus importants est la refonte de la page de détails des epics. Son nouveau design offre une interface plus propre et plus intuitive, ce qui facilite la gestion et le suivi de vos epics.

Voici quelques-unes des nouvelles fonctionnalités clés :

Assignés : attribuez des epics aux membres de votre équipe pour améliorer la responsabilisation et la supervision.

: attribuez des epics aux membres de votre équipe pour améliorer la responsabilisation et la supervision. Indicateurs de progression : évaluez en un coup d'œil le statut de vos epics grâce à ces nouveaux indicateurs.

: évaluez en un coup d'œil le statut de vos epics grâce à ces nouveaux indicateurs. Suivi du temps : profitez d'une meilleure visibilité sur le temps consacré aux projets et favorisez une utilisation plus efficace des ressources.

: profitez d'une meilleure visibilité sur le temps consacré aux projets et favorisez une utilisation plus efficace des ressources. Ascendance : consultez l'origine hiérarchique complète de vos epics.

: consultez l'origine hiérarchique complète de vos epics. Description condensée : consultez facilement de longues descriptions d'éléments de travail sans perdre de temps à parcourir toutes les informations. Les descriptions sont tronquées par défaut mais peuvent être affichées complètement à l'aide du lien « Afficher plus ». Votre workflow est ainsi simplifié : vous pouvez rapidement consulter les descriptions et les développer uniquement en cas de besoin, ce qui permet de réduire l'encombrement et d'améliorer la lisibilité.

: consultez facilement de longues descriptions d'éléments de travail sans perdre de temps à parcourir toutes les informations. Les descriptions sont tronquées par défaut mais peuvent être affichées complètement à l'aide du lien « Afficher plus ». Votre workflow est ainsi simplifié : vous pouvez rapidement consulter les descriptions et les développer uniquement en cas de besoin, ce qui permet de réduire l'encombrement et d'améliorer la lisibilité. Couleur personnalisée : vous pouvez désormais personnaliser la couleur des epics qui apparaissent sur la roadmap en définissant une couleur personnalisée, en utilisant des codes hexadécimaux ou RVB, ou en choisissant une couleur dans une palette prédéfinie étendue.

Une cohérence entre les objets de planification

La nouvelle expérience des epics s'aligne étroitement avec la nouvelle expérience des tickets et des tâches, offrant ainsi une expérience utilisateur homogène et cohérente. Cette cohérence permet de simplifier les workflows et d'accélérer la prise en main de l'outil pour les nouveaux utilisateurs.

Des fonctionnalités supplémentaires

Nous prévoyons d'ajouter de manière itérative de nouvelles fonctionnalités qui amélioreront vos capacités de planification. Notre objectif est de vous permettre d'adapter les processus de planification dans GitLab pour répondre au mieux aux besoins spécifiques de votre entreprise. La nouvelle expérience des epics n'est qu'un début ! Vous pouvez vous attendre à découvrir des fonctionnalités supplémentaires à chaque nouvelle version. Voici quelques exemples de fonctionnalités à venir :

Déroulement de la migration

Nous comprenons que tout changement peut être perturbant. C'est la raison pour laquelle nous avons conçu une migration aussi simple que possible vers la nouvelle expérience des epics. Toutes les données, API et URL existantes liées aux epics continueront de fonctionner comme prévu. Aucune mesure ne sera donc nécessaire pour se préparer à cette transition. Les utilisateurs de l'édition GitLab Auto-géré peuvent découvrir la nouvelle expérience en avant-première dans un environnement de test : en savoir plus.

Retours et engagement de la communauté

Comme toujours, nous apprécions votre contribution et vous encourageons à nous faire part de votre avis sur la nouvelle expérience des epics. Vos retours sont essentiels pour nous aider à affiner et à améliorer nos outils. N'hésitez pas à consulter notre ticket regroupant les retours sur l'expérience des epics pour nous faire part de vos réflexions et suggestions.

Ce qui vous attend

La nouvelle expérience des epics dans GitLab représente une avancée importante dans le cadre de nos capacités de planification Agile. Grâce à des fonctionnalités avancées, une cohérence améliorée et une approche centrée sur l'utilisateur, nous sommes convaincus que ces changements seront un atout clé pour vos processus de gestion de projet. Nous vous invitons à explorer les nouvelles fonctionnalités et à nous faire part de vos retours. Retrouvez-nous bientôt pour découvrir d'autres innovations et améliorations.