Installation de GitLab : guide pratique pour faire vos premiers pas sur la plateforme DevSecOps

Si vous travaillez sur des projets de développement logiciel, la plateforme DevSecOps de GitLab doit certainement susciter votre intérêt. GitLab, c'est un ensemble de fonctionnalités intégrées au sein d'une même plateforme, vous permettant d'accélérer votre livraison de logiciels, de façon sécurisée et indépendante des fournisseurs de services cloud.

Pour faire vos premiers pas, ce tutoriel GitLab vous présente le fonctionnement global de la plateforme, ainsi que les principales méthodes pour installer GitLab Self-Managed.

GitLab est bien plus qu'un gestionnaire de dépôt Git. C'est une plateforme collaborative qui réunit les différentes équipes chargées du développement, de la sécurité et des opérations d'une entreprise. Elles peuvent collaborer efficacement grâce à une suite de fonctionnalités complètes et facilement intégrables à d'autres solutions et environnements technologiques.

GitLab permet aux entreprises de livrer des logiciels de qualité toujours plus rapidement en intégrant au sein de sa plateforme DevSecOps toutes les étapes essentielles du cycle du développement logiciel :

La planification : organisation, planification, coordination et suivi de l'ensemble des projets.

La création : création, consultation, gestion du code et des données des projets.

La vérification : maintien des normes de qualité strictes pour le code à l’aide de tests et de rapports automatisés.

L’empaquetage : création d'une chaîne d'approvisionnement logicielle fiable et cohérente avec la gestion des paquets.

La sécurité : livraison de logiciels sécurisés et conformes avec les tests statiques de sécurité des applications (SAST), les tests dynamiques de sécurité des applications (DAST), l’analyse de conteneurs et l’analyse des dépendances.

Le déploiement : automatisation de la phase de release et de livraison de logiciels, raccourcissement du cycle de développement logiciel, rationalisation des processus manuels, et plus encore.

La surveillance : réduction de la fréquence et du niveau de gravité des incidents.

La conformité : gestion des failles de sécurité, contrôle des stratégies de sécurité et de la conformité de votre entreprise.

À chaque étape, la plateforme DevSecOps de GitLab permet d'améliorer le workflow des équipes de développement, notamment avec l'aide de GitLab Duo, notre suite de fonctionnalités alimentées par l'IA. GitLab Duo permet de booster la productivité des équipes à toutes les étapes du cycle du développement logiciel, de la planification à la surveillance, en passant par le code et les tests.

L'architecture GitLab s'adapte à toutes les configurations, du simple projet individuel à des réalisations de grands groupes internationaux. Avant d'installer GitLab, choisissez la manière dont vous souhaitez utiliser notre plateforme : en SaaS ou Self-Managed. Pour en savoir plus, consultez notre page de tarification.

Si votre choix se porte sur GitLab Self-Managed, découvrez dans cet article ses principales méthodes d’installation.

GitLab est une plateforme de développement logiciel flexible. Elle peut être installée sur de nombreux environnements et systèmes d'exploitation Linux tels que Ubuntu, Debian, AlmaLinux, CentOS 7, et plus encore. En environnement Cloud, GitLab est pris en charge par les plateformes majeures telles qu'Amazon Web Services, Google Cloud Platform, ou encore Microsoft Azure.

Parmi tous ces environnements d'installation de GitLab disponibles, vous trouverez très certainement celui que vous avez l'habitude d'utiliser. Pour cet article, nous focaliserons notre attention sur certains d’entre eux.

Installation de GitLab sur Linux

Le paquet Linux est la méthode d’installation recommandée par GitLab. Également appelé Omnibus, ce paquet regroupe tous les services et outils nécessaires à l'exécution de GitLab.

Instructions relatives à l’installation de GitLab sur Ubuntu :

Téléchargez votre paquet Linux officiel

Assurez-vous de télécharger le paquet adapté à votre distribution Linux, parmi les différentes versions disponibles.

Installez et configurez les dépendances nécessaires

sudo apt-get update

sudo apt-get install -y curl openssh-server ca-certificates tzdata perl

Puis installez Postfix ou Sendmail pour envoyer vos e-mails de notification. Si vous souhaitez utiliser un autre serveur de messagerie électronique, ignorez cette étape.

sudo apt-get install -y postfix

Pendant l'installation de Postfix, il se peut qu'une fenêtre de configuration s'affiche. Dans ce cas, sélectionnez « Site Internet » puis appuyez sur « Entrée ». Saisissez le DNS externe de votre serveur dans le champ « Nom de l'e-mail » et appuyez sur « Entrée ». Si d'autres fenêtres s'affichent, appuyez à nouveau sur « Entrée » pour accepter les paramètres par défaut.

Ajoutez le dépôt de paquets GitLab et installez le paquet

curl https://packages.gitlab.com/install/repositories/gitlab/gitlab-ee/script.deb.sh | sudo bash

Installez ensuite le paquet GitLab, configurez votre DNS puis remplacez https://gitlab.example.com/ par l’URL à laquelle vous voulez accéder à votre instance GitLab. Pour les URL avec le protocole « https:// », GitLab vous demande automatiquement un certificat Let's Encrypt. Vous pouvez également utiliser votre propre certificat ou le protocole « http:// ». Ensuite, choisissez entre un mot de passe personnalisé ou généré aléatoirement.

sudo EXTERNAL_URL="https://gitlab.example.com" apt-get install gitlab-ee

# List available versions: apt-cache madison gitlab-ee

# Specifiy version: sudo EXTERNAL_URL="https://gitlab.example.com" apt-get install gitlab-ee=16.2.3-ee.0

# Pin the version to limit auto-updates: sudo apt-mark hold gitlab-ee

# Show what packages are held back: sudo apt-mark showhold

Accédez au nom d'hôte

Si vous optez pour un mot de passe généré aléatoirement, ce dernier sera stocké dans « /etc/gitlab/initial_root_password » pendant 24 heures. Pour vous connecter, utilisez ce mot de passe avec le nom d'utilisateur « root ».

Choisissez vos préférences de communication

Vous pouvez décider pour quelles raisons et à quelle fréquence vous recevrez des nouvelles de GitLab. Inscrivez-vous à la newsletter dédiée à la sécurité pour être informés des alertes.

Retrouvez en détail l'installation de GitLab sur Ubuntu, ainsi que les étapes additionnelles recommandées pour finaliser votre installation.

Installation de GitLab sur Docker

Pour installer GitLab sur Docker, assurez-vous d’avoir une installation Docker fonctionnelle (autre que Docker pour Windows), un agent de transfert de courrier (tel que Postfix ou Sendmail), ainsi qu’un nom d'hôte valide et accessible de l'extérieur (différent de locahost ).

Instructions relatives à l'installation de GitLab sur Docker :

Configurez le port SSH

GitLab utilise par défaut le port 22 pour interagir avec Git. Pour utiliser un autre port SSH, référez-vous à notre documentation.

Créez un répertoire pour les volumes

Créez un répertoire sudo mkdir -p /srv/gitlab pour les fichiers de configuration, les journaux et les fichiers de données. Ce répertoire peut se trouver dans le répertoire personnel de l'utilisateur (par exemple ~/gitlab-docker ), ou dans un répertoire comme /srv/gitlab . Si vous exécutez Docker avec un utilisateur autre que root , accordez les permissions appropriées à l'utilisateur pour le nouveau répertoire.

Configurez ensuite une nouvelle variable d'environnement $GITLAB_HOME qui définit le chemin vers le répertoire que vous avez créé : export GITLAB_HOME=/srv/gitlab .

Trouvez la version et l'édition de GitLab à utiliser

Rattachez votre déploiement à une version spécifique de GitLab. Passez en revue les versions disponibles et choisissez celle que vous souhaitez utiliser dans la page des balises Docker : GitLab Enterprise Edition ou GitLab Community Edition.

Choisissez une méthode d'installation

Pour installer GitLab sur Docker, trois options s’offrent à vous : Docker Compose, Docker Engine ou Docker Swarm mode. Dans le cadre de cet article, nous allons nous intéresser uniquement à Docker Compose qui est la méthode d’installation recommandée.

Installez Docker Compose, puis créez un fichier docker-compose.yml . Par exemple :

version: '3.6' services: gitlab: image: gitlab/gitlab-ee:<version>-ee.0 container_name: gitlab restart: always hostname: 'gitlab.example.com' environment: GITLAB_OMNIBUS_CONFIG: | # Add any other gitlab.rb configuration here, each on its own line external_url 'https://gitlab.example.com' ports: - '80:80' - '443:443' - '22:22' volumes: - '$GITLAB_HOME/config:/etc/gitlab' - '$GITLAB_HOME/logs:/var/log/gitlab' - '$GITLAB_HOME/data:/var/opt/gitlab' shm_size: '256m'

Voici un autre exemple de fichier docker-compose.yml avec GitLab fonctionnant sur des ports HTTP et SSH personnalisés. Notez que les variables GITLAB_OMNIBUS_CONFIG correspondent à la section ports :

version: '3.6' services: gitlab: image: gitlab/gitlab-ee:<version>-ee.0 container_name: gitlab restart: always hostname: 'gitlab.example.com' environment: GITLAB_OMNIBUS_CONFIG: | external_url 'http://gitlab.example.com:8929' gitlab_rails['gitlab_shell_ssh_port'] = 2424 ports: - '8929:8929' - '443:443' - '2424:22' volumes: - '$GITLAB_HOME/config:/etc/gitlab' - '$GITLAB_HOME/logs:/var/log/gitlab' - '$GITLAB_HOME/data:/var/opt/gitlab' shm_size: '256m'

Cette configuration est équivalente à l'utilisation de --publish 8929:8929 --publish 2424:22 . Enfin, dans le même répertoire que docker-compose.yml , démarrez GitLab :

docker compose up -d

Reportez-vous à la documentation d'installation de Docker pour en savoir plus sur Docker Compose, Docker Engine et Docker Swarm mode.

Installation de GitLab sur Kubernetes

Vous pouvez déployer certains composants dans Kubernetes, avec une architecture de référence Cloud Native Hybrid. Pour des raisons de stabilité en production, il n’est pas recommandé de déployer les composants stateful, tels que Gitaly, dans Kubernetes.

Cloud Native Hybrid est une alternative et une configuration plus avancée par rapport à une architecture de référence standard. L'exécution de services dans Kubernetes est complexe. N'utilisez cette configuration que si vous avez de solides connaissances et une solide expérience de Kubernetes. Vous retrouverez dans la documentation les instructions pour installer GitLab suivant la configuration Cloud Native Hybrid.

GitLab propose également une méthode d'intégration via le chart Helm GitLab. Pour les installations basées sur OpenShift, optez pour l'opérateur GitLab. Les valeurs par défaut du chart Helm GitLab et de l'opérateur GitLab ne sont pas recommandées pour une utilisation en production. Avec ces valeurs, une instance GitLab est créée où tous les services, y compris les données persistantes, sont déployés dans un cluster Kubernetes. Pour plus d'informations sur ces limitations, consultez notre documentation. Pour une utilisation en production, il est recommandé de se baser sur l’architecture de référence Cloud Native Hybrid.

Notre tutoriel touche à sa fin ! Pour connaître toutes les méthodes d’installation de GitLab Self-Managed, consultez notre page d’installation.

Ressources utiles

FAQ sur l'installation de GitLab

Sur quel système d'exploitation Linux peut-on installer GitLab ?

GitLab est disponible sur les environnements Linux suivants : Ubuntu, Debian, AlmaLinux, CentOS 7, OpenSUSE Leap, Amazon Linux, et Raspberry Pi. Le paquet Debian natif et le paquet Arch Linux sont des méthodes d'installation alternatives pour GitLab, mais elles ne sont pas officielles et ne sont pas prises en charge.

Consultez la page de mise à jour de GitLab pour utiliser notre dernière version. Un tutoriel GitLab est disponible pour les différents systèmes d'exploitation, tels que Linux, Kubernetes et Docker. La page donne accès à de nombreuses ressources, documentations officielles de maintenance et instructions pour une mise à niveau sur une version plus puissante.

En cas de question ou de difficulté pour installer GitLab, vous pouvez trouver de l'aide en consultant notre documentation, nos ressources communautaires, notre forum et notre blog. Pour des conseils personnalisés sur votre projet, contactez un expert GitLab.