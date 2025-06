Comment structurer le registre de paquets de GitLab à l'échelle de l'entreprise

À mesure que les entreprises gagnent en taille et en complexité, la gestion des paquets développés en interne devient de plus en plus complexe. Alors que les gestionnaires de paquets traditionnels, comme JFrog Artifactory et Sonatype Nexus, utilisent un dépôt centralisé, GitLab adopte une approche résolument différente, adaptée aux pratiques des équipes de développement modernes.

Découvrez dans cet article comment structurer efficacement le registre de paquets de GitLab à l'échelle de votre entreprise, en prenant comme exemples les paquets Maven et npm.

Comprendre le modèle de registre de paquets de GitLab

Si vous utilisez un gestionnaire de paquets traditionnel, l'approche de GitLab peut sembler différente au premier abord. Au lieu d'utiliser un dépôt centralisé unique, GitLab intègre la gestion des paquets directement dans la structure de vos projets et de vos groupes, et concrètement, cela implique que :

Vos équipes publient leurs paquets dans les projets spécifiques où réside le code source.

Vos équipes utilisent les paquets provenant des registres de groupe racine, qui regroupent tous les paquets des sous-projets.

Le contrôle d'accès hérite des autorisations que vous avez définies dans GitLab actuellement.

Ce modèle offre plusieurs avantages :

Une propriété claire des paquets, étroitement liée à leur code source.

Un contrôle d'accès granulaire, sans configuration supplémentaire.

Une intégration fluide et simplifiée aux pipelines CI/CD.

Un alignement naturel sur la structure des équipes.

Une URL unique permettant d'accéder à tous les paquets de l'entreprise via le groupe racine.

La puissance du registre de paquets au niveau du groupe racine

Bien que GitLab prenne en charge l'utilisation de paquets à différents niveaux de groupe, l'utilisation au niveau du groupe racine est une bonne pratique adoptée par nos utilisateurs. Voici pourquoi :

Point d'accès unique : une seule URL permet d'accéder à l'ensemble des paquets privés de votre entreprise.

une seule URL permet d'accéder à l'ensemble des paquets privés de votre entreprise. Nommage cohérent des paquets : les points de terminaison au niveau des groupes permettent aux équipes de conserver leurs conventions de nommage préférées, sans risque de conflits.

les points de terminaison au niveau des groupes permettent aux équipes de conserver leurs conventions de nommage préférées, sans risque de conflits. Configuration simplifiée : tous les développeurs peuvent utiliser la même configuration pour accéder aux paquets.

tous les développeurs peuvent utiliser la même configuration pour accéder aux paquets. Gestion sécurisée des accès : associée aux tokens de déploiement, elle facilite la rotation et renforce le contrôle d'accès.

associée aux tokens de déploiement, elle facilite la rotation et renforce le contrôle d'accès. Organisation hiérarchique : elle reflète naturellement la structure de votre entreprise tout en garantissant un accès unifié.

Exemple concret : structure d'entreprise

Voyons comment cela fonctionne dans la pratique avec une grande entreprise :

company/ (root group) ├── retail-division/ │ ├── shared-libraries/ # Division-specific shared code │ └── teams/ │ ├── checkout/ # Team publishes packages here │ └── inventory/ # Team publishes packages here ├── banking-division/ │ ├── shared-libraries/ # Division-specific shared code │ └── teams/ │ ├── payments/ # Team publishes packages here │ └── fraud/ # Team publishes packages here └── shared-platform/ # Enterprise-wide shared code ├── java-commons/ # Shared Java libraries └── ui-components/ # Shared UI components

Configuration de la publication

Les équipes publient leurs paquets dans les registres de leurs projets respectifs, assurant ainsi une propriété claire et bien définie :

Exemple de paquets Maven

<!-- checkout/pom.xml --> <distributionManagement> <repository> <id>gitlab-maven</id> <url>${CI_API_V4_URL}/projects/${CI_PROJECT_ID}/packages/maven</url> </repository> </distributionManagement>

Exemple de paquets npm

// ui-components/package.json { "name": "@company/ui-components", "publishConfig": { "registry": "${CI_API_V4_URL}/projects/${CI_PROJECT_ID}/packages/npm/" } }

Configuration d'utilisation des paquets

C’est ici que la puissance de l'utilisation au niveau du groupe racine prend tout son sens. Toutes les équipes configurent un point de terminaison unique pour accéder aux paquets :

Exemple de paquets Maven

<!-- Any project's pom.xml --> <repositories> <repository> <id>gitlab-maven</id> <url>https://gitlab.example.com/api/v4/groups/company/-/packages/maven</url> </repository> </repositories>

Exemple de paquets npm

# Any project's .npmrc @company:registry=https://gitlab.example.com/api/v4/groups/company/-/packages/npm/

Cette configuration fournit automatiquement un accès à l'ensemble des paquets de votre entreprise, tout en conservant les avantages d'une publication basée sur les projets.

Authentification et contrôle d'accès

Le modèle de GitLab simplifie l'authentification grâce aux tokens de déploiement et à l'intégration avec les pipelines CI/CD.

Pour les pipelines CI/CD

GitLab gère automatiquement l'authentification au sein des pipelines à l'aide du token CI_JOB_TOKEN :

# .gitlab-ci.yml publish: script: - mvn deploy # or npm publish # CI_JOB_TOKEN provides automatic authentication

Pour le développement

Utilisez des tokens de déploiement définis au niveau du groupe pour accéder aux paquets, en suivant les étapes suivantes :

Créez des tokens de déploiement en lecture seule au niveau du groupe racine.

Effectuez régulièrement une rotation des tokens pour renforcer la sécurité.

Partagez une configuration unique entre tous les développeurs.

Les avantages du registre de paquets au niveau du groupe racine

Configuration simplifiée Une seule URL pour accéder à tous les paquets.

Une configuration cohérente entre toutes les équipes.

Une rotation facile des tokens. Propriété claire Les paquets restent associés à leur code source.

Les équipes conservent la maîtrise des publications.

L'historique des versions est lié à l'activité du projet. Organisation naturelle Elle reflète fidèlement la structure de votre entreprise.

Elle maintient l'autonomie de vos équipes.

Elle facilite la collaboration transversale.

Étapes à suivre

Configurez votre groupe racine Créez une structure de groupe claire.

Configurez les contrôles d'accès appropriés.

Créez des tokens de déploiement de groupe. Configurez les projets d'équipe Configurez la publication au niveau du projet.

Intégrez les pipelines CI/CD.

Documentez les conventions de nommage des paquets. Normalisez l'utilisation des paquets Configurez l'accès au registre du groupe racine.

Partagez les tokens de déploiement en toute sécurité.

Documentez le processus d'identification des paquets.

Résumé

Le modèle de registre de paquets de GitLab, et en particulier l'utilisation au niveau du groupe racine, offre une puissante solution pour la gestion des paquets à l'échelle de l'entreprise. En combinant la publication par projet avec l'utilisation des paquets au niveau du groupe racine, les entreprises profitent des avantages de ces deux approches : une propriété claire et un accès simplifié. Cette approche évolue naturellement avec votre entreprise tout en garantissant la sécurité et la facilité d'utilisation.

Commencez par mettre en œuvre ce modèle au sein d'une équipe ou d'une division pilote, puis étendez-le au reste de l'entreprise à mesure que vous constatez les avantages de cette approche intégrée. Bien que cet article se concentre sur Maven et npm, les principes évoqués ici s'appliquent à tous les types de paquets pris en charge par GitLab.