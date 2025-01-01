2024Rapport Global DevSecOps

L’enquête de cette année met en évidence l’évolution des comportements à l’égard de la sécurité, de l’IA et de l’expérience des développeurs.

Executive summary

Notre enquête, réalisée auprès de plus de 5 000 professionnels DevSecOps dans le monde entier, révèle que les entreprises privilégient les investissements dans les domaines de la sécurité, de l’IA et de l’automatisation. Cette approche a des effets positifs sur l’expérience des développeurs et des équipes de développement logiciel. Cependant, l’enquête a également mis en lumière certains domaines spécifiques, tels que la sécurité de la chaîne d’approvisionnement logicielle, qui nécessitent une attention particulière lors de l’élaboration de stratégies DevSecOps.

Points forts

L’IA est un élément central du développement logiciel

78 % des répondants déclarent utiliser l’IA pour développer des logiciels ou prévoient de le faire sous 2 ans, contre 64 % en 2023

Priorités d’investissement informatique en 2024

  1. |

Partie 1 : Tendances en matière d'investissement informatique

Sécurité, IA et automatisation : les principaux domaines d'investissement en 2024

Cette année, nous avons constaté une réorganisation des priorités. Les entreprises cherchent en effet à concilier les priorités traditionnelles à long terme, telles que la sécurité et le cloud, avec des technologies émergentes comme l’IA et l’automatisation.

Priorités d’investissement informatique en 2024

Résultats

Quelles sont les principales priorités d'investissement informatique de votre organisation en 2024 ?

Sécurité
19 % -5 % YoY
IA
19 % +8 % YoY
Plateforme DevSecOps
17 % +6 % YoY
Automatisation
16 % +14 % YoY
Cloud computing
16 % -26 % YoY
DevOps
15 % -16 % YoY
Contrôle et observabilité des applications
13 % +7 % YoY
Intégration, déploiement et livraison continus
13 % -4 % YoY
MLOps et data science
12 % +8 % YoY
La gestion de la chaîne de valeur, les métriques DORA et l'analyse
12 % +31 % YoY

La sécurité reste une priorité absolue. Elle occupe la première place cette année, même si le pourcentage de répondants citant la sécurité comme priorité a légèrement diminué. Par rapport à 2023, l’adoption de l’IA a réellement progressé, même si l’ampleur de cette progression peut être relativement modeste. Cela révèle néanmoins un changement réel et mesurable.

Le nombre de répondants pour lesquels une plateforme DevSecOps est une priorité d’investissement et le nombre de répondants indiquant que leur entreprise utilisera une plateforme DevSecOps cette année sont comparables à ceux de 2023. Cela indique que l’intérêt et l’investissement dans les plateformes DevSecOps demeurent stables. Parallèlement, l’intérêt pour l’automatisation a nettement augmenté en 2024, passant de la sixième place en 2023 à la quatrième cette année.

L’un des signes les plus marquants de la réorganisation des priorités est le sort réservé au cloud computing : priorité absolue en 2023, il est relégué à la cinquième position cette année. Il est toutefois clair que le cloud n'a pas perdu toute son importance. Le nombre de répondants déclarant que moins de la moitié de leurs applications sont hébergées dans le cloud a considérablement diminué par rapport à l’année dernière (de 68 % en 2023 à 43 % en 2024) et le nombre de répondants déclarant que 50 % ou plus de leurs applications sont exécutées dans le cloud a augmenté en conséquence (de 32 % en 2023 à 55 % en 2024). Cela indique que, bien que le cloud soit toujours critique pour l'entreprise, il est devenu la norme pour de nombreuses entreprises, alors même que la liste des priorités des équipes techniques et des responsables informatiques continue de s'allonger.

Même si les métriques et l'analyse ne font pas encore partie des cinq principales priorités d'investissement cette année, nous avons observé une nette augmentation par rapport à l'année dernière (de 9 % en 2023 à 12 % en 2024). Cette augmentation laisse entendre qu'il s'agit d'une priorité croissante pour les entreprises.

