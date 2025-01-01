La sécurité reste une priorité absolue. Elle occupe la première place cette année, même si le pourcentage de répondants citant la sécurité comme priorité a légèrement diminué. Par rapport à 2023, l’adoption de l’IA a réellement progressé, même si l’ampleur de cette progression peut être relativement modeste. Cela révèle néanmoins un changement réel et mesurable.

Le nombre de répondants pour lesquels une plateforme DevSecOps est une priorité d’investissement et le nombre de répondants indiquant que leur entreprise utilisera une plateforme DevSecOps cette année sont comparables à ceux de 2023. Cela indique que l’intérêt et l’investissement dans les plateformes DevSecOps demeurent stables. Parallèlement, l’intérêt pour l’automatisation a nettement augmenté en 2024, passant de la sixième place en 2023 à la quatrième cette année.

L’un des signes les plus marquants de la réorganisation des priorités est le sort réservé au cloud computing : priorité absolue en 2023, il est relégué à la cinquième position cette année. Il est toutefois clair que le cloud n'a pas perdu toute son importance. Le nombre de répondants déclarant que moins de la moitié de leurs applications sont hébergées dans le cloud a considérablement diminué par rapport à l’année dernière (de 68 % en 2023 à 43 % en 2024) et le nombre de répondants déclarant que 50 % ou plus de leurs applications sont exécutées dans le cloud a augmenté en conséquence (de 32 % en 2023 à 55 % en 2024). Cela indique que, bien que le cloud soit toujours critique pour l'entreprise, il est devenu la norme pour de nombreuses entreprises, alors même que la liste des priorités des équipes techniques et des responsables informatiques continue de s'allonger.

Même si les métriques et l'analyse ne font pas encore partie des cinq principales priorités d'investissement cette année, nous avons observé une nette augmentation par rapport à l'année dernière (de 9 % en 2023 à 12 % en 2024). Cette augmentation laisse entendre qu'il s'agit d'une priorité croissante pour les entreprises.