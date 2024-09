Comment choisir le bon outil d'intégration continue ?

Lors de l'évaluation d'une solution ou d'une plateforme de CI, il est important de comparer les besoins actuels, mais aussi les besoins futurs. Toutes les entreprises disposent d'un plan de croissance ou d'une prévision de courbe de croissance et fixent des objectifs à atteindre, tels que l'augmentation des effectifs, des plans d'expansion et l'ajout de nouveaux produits ou services. Investir dans la CI a le potentiel de vous aider à atteindre ces résultats plus rapidement.

Une analyse coûts-bénéfices permet de hiérarchiser les objectifs et de distinguer les besoins à court et long terme. Une dépense génératrice de revenus n'implique pas un retour direct et proportionnel à chaque euro dépensé. Côté budget, il est important de prendre en compte la situation dans son ensemble et de comparer la valeur et le coût. Si vous payez le prix le plus bas, mais n'obtenez pas tout ce dont vous avez besoin pour évoluer, la solution que vous avez choisie n'est peut-être pas celle dont vous avez besoin.

Évolutivité CI

Un logiciel gratuit vous donnera-t-il à votre entreprise la possibilité de se développer ou finira-t-il par la limiter ? Diposerez-vous d'assez de minutes de calcul pour augmenter la production ? Aurez-vous besoin d'une assistance supplémentaire pour les conteneurs ou Kubernetes à un stade ultérieur ? Bien que les petites équipes n'aient pas nécessairement besoin d'acheter le logiciel d'entreprise le plus cher, il faut tenir compte de l'évolutivité lors du choix d'un outil de CI.

Meilleure qualité de code

Serez-vous en mesure de produire du code de meilleure qualité et de réduire les vulnérabilités ? Examinez les capacités de test, de collaboration et d'automatisation.

Augmentation de la réactivité et du rendement

Serez-vous en mesure de réduire les tâches manuelles ? La maintenance de l'outil de CI nécessitera-t-elle beaucoup de ressources ou d'expertise ? Examinez les workflows et les besoins de maintenance de différentes solutions CI.

Les forfaits plus coûteux peuvent offrir des fonctionnalités de sécurité supplémentaires, une prise en charge de Kubernetes, des minutes de calcul supplémentaires et d'autres avantages susceptibles de vous aider à optimiser votre CI/CD. La modernisation des applications à un stade ultérieur peut avoir un coût beaucoup plus élevé, proportionnel à la taille de l'entreprise. L'adoption précoce des technologies, lorsque les équipes sont plus agiles, peut souvent être beaucoup plus facile et moins chère.

La CI open source pourrait être le choix le plus judicieux pour les équipes plus petites ou hautement spécialisées. Tout dépend de l'expertise interne et de la manière dont la CI contribue aux objectifs à long terme. Il est important d'analyser le budget dont vous disposez pour la CI et d'identifier les domaines dans lesquels des opportunités génératrices de revenus existent.