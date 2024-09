11 ressources utiles pour commencer votre parcours DevOps

Dans une plateforme DevOps, les équipes de développement sont plus à même de communiquer, de planifier leur travail et de collaborer en utilisant des epics et des tickets. Les epics donnent un aperçu d'un projet, d'une idée ou d'un workflow. Les tickets servent à organiser et répertorier les actions à accomplir pour atteindre l'objectif dans sa globalité, pour suivre les tâches et le statut du travail, ou pour implémenter du code.

Par exemple, si les responsables souhaitent avoir une vue d'ensemble de la progression de plusieurs projets, programmes ou produits, ils peuvent l'obtenir en consultant un epic. Celui-ci leur donnera une vue d'ensemble consolidée présentant une synthèse des informations clés de ce qui a été achevé, et de ce qui est planifié ou retardé.

Les membres de l'équipe, quant à eux, peuvent consulter un epic pour voir rapidement ce qui a été accompli et ce qui reste à faire, puis obtenir des détails supplémentaires dans les sous-epics et les tickets associés. Les tickets fournissent des détails sur la mise en œuvre d'objectifs spécifiques, retracent la collaboration sur ce sujet et montrent quelles parties de l'initiative sont prises en charge par l'équipe. Ils indiquent également si les dates d'échéance ont été respectées ou dépassées. Ils permettent en outre de réassigner des tâches, de communiquer des mises à jour, d'ajouter des commentaires ou des suggestions, et de suivre l'évolution des tâches, de leur création jusqu'à leur achèvement. Vous pouvez voir comment les tâches sont déplacées à travers les différentes étapes du processus de développement.