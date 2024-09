Trois bonnes pratiques DevSecOps à mettre en œuvre immédiatement

La collaboration est la clé du succès, quel que soit le projet. Organisez une réunion avec vos chefs de projet et vos responsables de la sécurité (vous leur aurez préalablement fourni un document de stratégie en préparation de cette réunion) pour définir un ensemble de mesures de sécurité à respecter concernant l'écriture du code dans le cadre du projet. Profitez-en pour planifier les tests automatisés que les développeurs devront réaliser sur leur code. Prendre ces décisions ensemble renforce la confiance dans le processus et encourage l'adoption d'un état d'esprit axé sur la sécurité dès la conception du code.

Rob Cuddy d'IBM vous conseille d'adopter les trois points clés suivants en matière de communication pour optimiser votre équipe DevSecOps :

Ne remontez que les problèmes critiques et filtrez les communications superflues en utilisant l'IA et le machine learning (ML) pour affiner vos scans de sécurité.

Abordez rapidement le sujet sensible : l'open source. Les codes tiers et open source sont omniprésents dans le développement logiciel. Il est donc essentiel d'y prêter attention afin de réduire les risques d'attaques évitables.

Identifiez les problèmes à la racine et traitez-les plus rapidement : détectez et corrigez les faux négatifs avant qu'ils ne soient exploités.

Ces mesures visent à encourager une communication directe, honnête et constructive entre les équipes. Elles vous aideront à établir et à maintenir un niveau de confiance et de crédibilité essentiel à une équipe DevSecOps efficace et performante.