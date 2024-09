Cos'è la metodologia Agile?

In breve, no. DevOps combina lo sviluppo software e le operazioni IT per fornire i principi per la distribuzione continua del software. Abbrevia quindi il ciclo di sviluppo e accelera lo sviluppo, il test e la release in produzione di software funzionante. I professionisti DevOps lavorano in un'atmosfera collaborativa, condividendo le conoscenze e assumendosi la responsabilità del software in sviluppo. Si occupano anche di rispondere agli avvisi e di risolvere i ticket.

Tutto questo si integra perfettamente con i principi Agile. Automatizzando i test, ad esempio, il codice può essere rilasciato in modo sicuro e rapido, e quindi inviato con più frequenza in produzione. Inoltre può essere dimostrato al cliente più spesso, in un ciclo di feedback Agile.