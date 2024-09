La generazione di codice basata sull'IA: una guida per sviluppatori

Anziché demandare agli sviluppatori la scrittura manuale di tutti i segmenti, è possibile utilizzare gli strumenti di generazione di codice basata sull'IA per produrre codice automaticamente in base a determinati input e parametri, come le descrizioni in linguaggio naturale. Questo approccio rientra generalmente in due categorie principali, ovvero il completamento del codice e i suggerimenti di codice, che migliorano l'efficienza del processo di sviluppo e di programmazione.

Cos'è il completamento del codice basato sull'IA

Il completamento del codice basato sull'IA è una funzionalità avanzata presente negli ambienti di sviluppo integrati (IDE) e negli editor di codice che fornisce suggerimenti automatizzati per completare una riga di codice in base al contesto, al codice precedente e alle best practice adottate. Questo strumento permette di accelerare il processo di programmazione e di ridurre gli errori nel codice prevedendo i segmenti che verranno scritti con maggiore probabilità, spesso suggerendo nomi di variabili, firme dei metodi e altri costrutti specifici del linguaggio utilizzato.

Cosa sono i suggerimenti di codice basati sull'IA

D'altra parte, i suggerimenti di codice basati sull'IA hanno una portata più ampia perché forniscono per l'appunto suggerimenti, varianti migliorative e potenziali modifiche al codice esistente anziché limitarsi a completare una riga di codice. Questi strumenti di assistenza possono offrire opzioni di refactoring e suggerimenti su come migliorare le prestazioni e sulle best practice necessarie per la messa in sicurezza del codice; tali consigli sono spesso basati su un'analisi dell'intera codebase, sugli standard adottati dalla community degli sviluppatori e sulle convenzioni specifiche del linguaggio di programmazione utilizzato.

Si tratta di uno sviluppo recente in ambito tecnologico che, attraverso l'uso di strumenti assistivi per la scrittura del codice e funzionalità di completamento del codice basate sull'IA, può incidere significativamente sui moderni processi di programmazione, dalla gestione di attività complesse fino alla trasformazione degli input in linguaggio naturale in righe di codice funzionali.