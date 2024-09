Di che cosa si occupa un tecnico DevOps?

Le singole aziende generalmente hanno requisiti di competenza ed esperienza diversi per chiunque svolga questo ruolo. Tuttavia, ci sono alcune competenze standard che i datori di lavoro cercano di questi tempi:-

Buona comunicazione

Poiché i tecnici DevOps devono essere in grado di collaborare con i team di sviluppo e delle operazioni, devono essere in grado di colmare il divario che può esistere tra gli sviluppatori, che vogliono implementare nuove funzionalità e modifiche software il più rapidamente possibile, e i membri del team delle operazioni, che vogliono garantire e mantenere la stabilità di quel software. La comunicazione è fondamentale per stabilire e mantenere un ciclo di sviluppo efficiente e regolare, per stabilire e raggiungere gli obiettivi DevOps, per supportare e consigliare i colleghi quando richiesto e per comunicare gli obiettivi di sviluppo e i progressi alle parti interessate.

Capacità di gestione dei progetti

La gestione dei progetti è importante per lo sviluppo di una solida cultura DevOps, e i tecnici ne sono in gran parte responsabili. La gestione del progetto va di pari passo con la capacità di comunicare in modo efficace. I tecnici DevOps facilitano la collaborazione per aiutare tutti i team a lavorare insieme a un obiettivo comune. Queste capacità di gestione dei progetti e di comunicazione consentono inoltre ai tecnici DevOps di collaborare con i colleghi di vari reparti, come C-Suite, finanza e marketing.

Capacità di ottimizzare l'automazione

L'automazione è una parte fondamentale di un ciclo DevOps efficiente, perché riduce il lavoro pratico e velocizza i test, la documentazione e il deployment. Una volta che un processo è automatizzato, deve essere continuamente migliorato, poiché le esigenze e i requisiti durante tutto il processo cambiano. I tecnici DevOps sono chiamati a cercare continuamente opportunità per ottimizzare, semplificare e automatizzare il processo di sviluppo e deployment.

**Familiarità con i linguaggi di programmazione **

Sebbene i tecnici DevOps non siano sempre sviluppatori software, la familiarità con i vari linguaggi di programmazione è utile, se non, spesso, necessaria. Conoscere i diversi linguaggi di programmazione consente a un tecnico DevOps di individuare più chiaramente le opportunità per automatizzare il processo di sviluppo. I linguaggi più diffusi, come Python, Java e JavaScript, sono tutti buoni candidati per i tecnici DevOps.

Comprensione delle infrastrutture

Comprendere l'infrastruttura è essenziale per una corretta automazione. E l'Infrastructure as Code (IaC) è un concetto importante, poiché può prevenire problemi di deployment comuni consentendo alle applicazioni di essere testate in ambienti simili alla produzione all'inizio del processo di sviluppo. Inoltre, i tecnici DevOps dovrebbero essere in grado di progettare e gestire le infrastrutture che si trovano on-premise, così come quelle nel cloud.