Riduci i rischi con un unico set di autorizzazioni

Invece di dover gestire l'autenticazione e l'autorizzazione con svariati strumenti. GitLab ha un singolo accesso e un unico posto dove impostare le autorizzazioni in modo che tutti abbiano l'accesso corretto.

Riduci i costi con meno spese generali amministrative

Con una singola applicazione da installare, configurare e mantenere, c'è meno sovraccarico amministrativo. Poiché è necessario meno personale per amministrare un'applicazione singola rispetto a una toolchain complessa, è possibile allocare più risorse tecniche per lo sviluppo di funzionalità per gli utenti.

Aumenta la velocità con tempi di risoluzione inferiori

Quando una pipeline di compilazione non riesce, come si risolvono i problemi? C'è un errore nell'infrastruttura o il nuovo codice ha fallito un test? Forse uno stato nella specifica originale doveva facilitare il debugging. Con le toolchain tradizionali, il monitoraggio dei ticket, il repository del codice e la pipeline CI/CD sono tutti strumenti separati. Quando i team devono risolvere i problemi, sono costretti a rimpallarsi i ticket perché probabilmente non tutti hanno accesso alle stesse applicazioni.

Con GitLab, chiunque debba partecipare alla risoluzione dei problemi ha accesso a tutti i dati. Pipeline, codice, commenti, ticket e risultati dei test vengono visualizzati nella richiesta di merge, che offre così una visione unificata. Quando tutti sono allineati, la risoluzione dei problemi è molto più semplice e le cose funzionano meglio e più velocemente.

Scopri altri vantaggi di un'applicazione singola