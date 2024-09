Inicie sua jornada DevOps com estes 11 recursos úteis

Se você é novo em uma equipe de DevOps ou se considera um iniciante no assunto, temos um guia para ajudar nos primeiros passos. Este guia desmistifica o DevOps, descrevendo seus princípios fundamentais, práticas de desenvolvimento e os recursos on-line e ferramentas de DevOps cruciais para navegar pelo ciclo de vida do desenvolvimento de software em ambientes de DevOps. Este guia também apresenta um exemplo de como o DevOps está mudando o jogo para um grande banco de investimentos financeiros. Além disso, oferece informações sobre como trabalhar com DevOps pode afetar sua carreira.