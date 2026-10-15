Agenten arbeiten bereits im gesamten Software-Lebenszyklus des Teams, doch die meisten laufen noch als separate Tools. Kontext, Übergaben und Berechtigungen muss das Team selbst zusammenführen. Nutzen Agenten die APIs dieser unterschiedlichen Tools, raten sie oft bei den Endpunkten und verbrauchen ihr Kontextfenster mit zusätzlichen Aufrufen. Der GitLab MCP-Server, jetzt mit GitLab 19.5 allgemein verfügbar, verbindet die externen Agenten des Teams mit dem gesamten Software-Lebenszyklus – von der Planung bis zur Produktion.

Der GitLab MCP-Server ermöglicht es jedem MCP-kompatiblen Agenten, GitLab-Workflows aus dem Client heraus auszuführen, mit dem das Team bereits arbeitet. Dabei erhält der Agent die benötigten Informationen mit weniger Aufrufen und ohne aufgeblähten Kontext. Agenten können mit Code, Merge Requests, Work Items und Pipelines arbeiten und Aufgaben an agentische Flows in der GitLab Duo Agent Platform übergeben. Jede Aktion läuft unter den bestehenden GitLab-Berechtigungen.

Für die Arbeitsweise von Agenten entwickelt

APIs sind für Menschen gemacht, die Code schreiben. Ein Agent, der eine API nutzt, muss herausfinden, welche Endpunkte er aufrufen soll, und mehrere Aufrufe tätigen, um eine einzige Antwort zusammenzusetzen. Das Model Context Protocol ( MCP) ist ein offener Standard, der für Agenten entwickelt wurde. Ein MCP-Server teilt einem Agenten mit, was er tun kann, und bietet eine kuratierte Auswahl an Tools, die sich an realen Workflows orientieren. Agenten erhalten so die benötigten Tools mit fokussierterem Kontext, und kommen mit weniger Aufrufen und weniger Daten pro Aufgabe aus.

Der GitLab MCP-Server überträgt diesen Ansatz auf die Workflows in allen Projekten und unterstützt alle Teammitglieder innerhalb der bereits festgelegten GitLab-Berechtigungen.

Ob jemand im Entwicklungsteam eine Aufgabe an einen Agenten übergibt oder ein Team festlegt, wie Agenten in der Organisation arbeiten sollen: Die Agenten erhalten eine Tool-Abdeckung, die breit genug ist, um die Arbeit abzuschließen, und ihr Zugriff folgt den GitLab-Berechtigungen der jeweiligen Person. Entwicklungsteams können sogar Flows der GitLab Duo Agent Platform direkt aus dem MCP-kompatiblen Coding-Agenten starten, den sie bereits nutzen.

Hier startet Claude Code über den GitLab MCP-Server den Fix Pipeline Flow in der Duo Agent Platform:

Mehr vom Workflow in Reichweite eines Agenten

Zusätzlich zu den in 19.4 vorgestellten Tools enthält der GitLab MCP-Server jetzt weitere Tools für die Arbeit mit Code und Pipelines sowie zum Finden der richtigen Gruppe oder Dokumentation.

Code: add_branch legt einen Feature-Branch an, get_repository_file liest eine Datei an einer beliebigen Ref, und semantic_search findet Code anhand seiner Bedeutung. So lässt sich die Frage "Wo ist das implementiert?" beantworten, ohne Datei- oder Symbolnamen zu kennen.

legt einen Feature-Branch an, liest eine Datei an einer beliebigen Ref, und findet Code anhand seiner Bedeutung. So lässt sich die Frage "Wo ist das implementiert?" beantworten, ohne Datei- oder Symbolnamen zu kennen. Pipelines: get_pipeline zeigt, warum eine Pipeline rot ist, mit ihren Jobs, Downstream-Pipelines und auf Anfrage auch den Artefakten. list_pipelines macht Muster über die letzten Läufe hinweg sichtbar, und get_artifact_file liest eine einzelne Datei aus den Artefakten eines Jobs, etwa ein Log, einen Report oder eine Test-Fixture, ohne das gesamte Archiv herunterzuladen.

zeigt, warum eine Pipeline rot ist, mit ihren Jobs, Downstream-Pipelines und auf Anfrage auch den Artefakten. macht Muster über die letzten Läufe hinweg sichtbar, und liest eine einzelne Datei aus den Artefakten eines Jobs, etwa ein Log, einen Report oder eine Test-Fixture, ohne das gesamte Archiv herunterzuladen. Orientierung: Mit list_groups durchsucht ein Agent die Gruppenhierarchie und findet die richtige Gruppe, statt Kennungen zu raten. list_wiki_pages , ein Opt-in-Tool, macht Runbooks und Dokumentation zugänglich, bevor der Agent eine How-to-Frage beantwortet.

In 19.5 ist auch der Tool-Katalog des MCP-Servers einfacher zu handhaben. Verwandte Tools sind jetzt zusammengeführt: Weniger Tools decken mehr ab. Über get_merge_request lassen sich beim Agenten die Commits, Diffs, Pipelines, Konflikte oder Kommentare eines Merge Requests abfragen. get_pipeline enthält jetzt get_pipeline_jobs , sodass die Jobs einer Pipeline zusammen mit der Pipeline selbst abgefragt werden können. Die Wahl des passenden Tools wird für Agenten damit einfacher, und sie rufen nur die Details ab, die eine Aufgabe erfordert.

Mit Toolsets lässt sich festlegen, welche Tool-Gruppen der Server zurückgibt. Jeder Agent arbeitet so mit einer fokussierten Auswahl an Tools, die zum Workflow des Teams passt, statt mit allem, was der Server bietet. Eine kleinere Auswahl verringert die Wahrscheinlichkeit, dass ein Agent das falsche Tool wählt und es erneut versuchen muss. Die meisten Gruppen sind standardmäßig aktiviert. Code Security und Wikis sind als Opt-in-Gruppen verfügbar. Den vollständigen Katalog enthält die Tool-Referenz.

GitLab-Flows direkt aus dem Client starten

Tools aufzurufen ist nur eine Art, mit GitLab zu arbeiten. Jetzt kann ein Agent außerdem eine Aufgabe an die GitLab Duo Agent Platform übergeben und sie bis zum Ergebnis verfolgen, ohne den Client zu verlassen. Mit list_duo_agents_and_flows findet er die Flows, die ein Projekt anbietet, mit start_duo_session startet er einen neuen Flow anhand eines in natürlicher Sprache formulierten Ziels, und mit get_duo_session und list_duo_sessions prüft er den Fortschritt. Die Arbeit läuft in einem CI-Job innerhalb von GitLab, mit derselben Kontextebene, denselben Richtlinienprüfungen und demselben Audit-Trail wie jede andere Session der Duo Agent Platform.

Benötigt eine Session eine Entscheidung, pausiert sie und wartet auf eine Eingabe. Mit send_duo_session_input wird die vorgeschlagene Aktion des Agenten genehmigt oder abgelehnt oder seine Frage beantwortet. Danach setzt die Session ihre Arbeit fort, und die Entscheidung bleibt beim Menschen. Das Toolset duo_agent_platform ist standardmäßig zusammen mit den übrigen Tools des GitLab MCP-Servers enthalten.

Agenten jetzt mit GitLab verbinden

Die Agenten im Software-Lebenszyklus werden sich weiterentwickeln. Führt das Team neue Agenten ein, verbindet der GitLab MCP-Server jeden davon mit den Tools und Flows von GitLab, sodass sie von Anfang an einsatzbereit sind.

Die Agenten, die das Team bereits nutzt, lassen sich anhand der Dokumentation zum MCP-Server verbinden. Die Dokumentation enthält Anleitungen zur Einrichtung für Claude Code, Claude Desktop, Cursor, GitHub Copilot, OpenAI Codex, Gemini, Kiro, Zed und weitere MCP-kompatible Clients. Der GitLab MCP-Server ist in den Tarifen Free, Premium und Ultimate auf GitLab.com, GitLab Self-Managed und GitLab Dedicated verfügbar. Auf GitLab.com gelten Rate Limits pro Person von 60 Aufrufen pro Minute in Free und 600 in Premium und Ultimate.

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