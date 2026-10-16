Les agents interviennent tout au long du cycle de développement logiciel de votre équipe, mais la plupart fonctionnent encore comme des outils distincts : c'est à votre équipe d'assembler le contexte, les transferts et les autorisations. Lorsque vos agents utilisent des API pour ces outils disparates, ils doivent souvent deviner les points de terminaison et consomment leur fenêtre de contexte avec des appels superflus. Le serveur MCP de GitLab, désormais en disponibilité générale dans GitLab 19.5, connecte les agents externes de votre équipe à l'ensemble de votre cycle de vie logiciel, de la planification à la mise en production.

Le serveur MCP de GitLab permet à tout agent compatible MCP d'exécuter des workflows GitLab depuis le client que votre équipe utilise déjà. L'agent obtient ce dont il a besoin en moins d'appels et avec moins de contexte superflu. Les agents peuvent intervenir sur le code, les merge requests, les éléments de travail et les pipelines, et déléguer des tâches aux flows agentiques de GitLab Duo Agent Platform. Chaque action respecte les autorisations dont vous disposez déjà dans GitLab.

Conçu pour le fonctionnement des agents

Les API sont conçues pour les équipes de développement qui écrivent du code. Un agent qui en utilise une doit déterminer quels points de terminaison appeler et effectuer plusieurs appels pour assembler une seule réponse. Le Model Context Protocol ( MCP) est une norme ouverte conçue pour les agents. Un serveur MCP indique à un agent ce qu'il peut faire et lui propose un ensemble d'outils sélectionnés, pensés pour des workflows réels. Les agents disposent ainsi des outils dont ils ont besoin avec un contexte plus ciblé, en moins d'appels, et transfèrent moins de données à chaque tâche.

Le serveur MCP de GitLab applique cette approche à vos workflows sur l'ensemble de vos projets et prend en charge tous les membres de votre équipe dans le cadre des autorisations GitLab que vous avez déjà définies.

Que vous soyez un développeur qui délègue une tâche à un agent ou une équipe qui décide comment les agents doivent fonctionner au sein de votre organisation, vos agents bénéficient d'une couverture d'outils suffisamment large pour mener à bien le travail, avec un accès qui respecte les autorisations GitLab de chaque utilisateur. Les équipes de développement peuvent même lancer des flows GitLab Duo Agent Platform depuis l'agent de codage compatible MCP qu'elles utilisent déjà.

Voici comment Claude Code utilise le serveur MCP de GitLab pour lancer le flow Fix Pipeline dans GitLab Duo Agent Platform :

Plus de workflows à la portée des agents

En complément des outils annoncés dans GitLab 19.4, le serveur MCP de GitLab intègre désormais de nouveaux outils pour travailler avec le code et les pipelines, ainsi que pour trouver le bon groupe ou la bonne documentation.

Code : add_branch crée une branche de fonctionnalité, get_repository_file lit un fichier à n'importe quelle référence et semantic_search recherche du code selon son sens, en répondant à la question « où est-ce implémenté ? » sans connaître le nom du fichier ou du symbole.

crée une branche de fonctionnalité, lit un fichier à n'importe quelle référence et recherche du code selon son sens, en répondant à la question « où est-ce implémenté ? » sans connaître le nom du fichier ou du symbole. Pipelines : get_pipeline indique pourquoi un pipeline est en échec, avec ses jobs, ses pipelines en aval et ses artefacts sur demande. list_pipelines fait apparaître des tendances sur les exécutions récentes, et get_artifact_file lit un seul fichier parmi les artefacts d'un job (log, rapport ou fixture de test), sans télécharger l'ensemble de l'archive.

indique pourquoi un pipeline est en échec, avec ses jobs, ses pipelines en aval et ses artefacts sur demande. fait apparaître des tendances sur les exécutions récentes, et lit un seul fichier parmi les artefacts d'un job (log, rapport ou fixture de test), sans télécharger l'ensemble de l'archive. Orientation : list_groups permet à un agent de parcourir votre hiérarchie de groupes pour trouver le bon groupe sans avoir à deviner les identifiants, et list_wiki_pages , un outil optionnel, fait remonter les runbooks et la documentation avant que l'agent ne réponde à une question pratique.

Dans GitLab 19.5, le catalogue d'outils du serveur MCP est également plus simple à utiliser. Les outils connexes sont désormais regroupés : moins nombreux, ils couvrent davantage de besoins. get_merge_request vous permet de demander à votre agent les commits, les diffs, les pipelines, les conflits ou les notes d'une merge request. get_pipeline intègre désormais get_pipeline_jobs , afin que vous puissiez demander les jobs d'un pipeline en même temps que le pipeline lui-même. Vos agents passent moins de temps à choisir le bon outil et ne récupèrent que les informations nécessaires à une tâche.

Les sets d'outils vous permettent de choisir quels groupes d'outils le serveur renvoie. Chaque agent dispose ainsi d'un ensemble d'outils ciblé, adapté au workflow de votre équipe, plutôt que de tout ce que le serveur propose. Un ensemble plus restreint réduit le risque qu'un agent choisisse le mauvais outil et doive recommencer. La plupart des groupes sont activés par défaut, et la sécurité du code ainsi que les wikis sont disponibles en tant que groupes optionnels. Consultez le catalogue complet dans la référence des outils.

Lancez des flows GitLab sans quitter votre client

L'appel d'outils est l'une des façons dont un agent interagit avec GitLab. Désormais, un agent peut également confier une tâche à GitLab Duo Agent Platform et en suivre l'exécution jusqu'au résultat sans quitter votre client. Il peut identifier les flows qu'un projet propose avec list_duo_agents_and_flows , lancer un nouveau flow à partir d'un objectif en langage naturel avec start_duo_session , et vérifier la progression avec get_duo_session et list_duo_sessions . Le travail s'exécute dans un job CI au sein de GitLab, avec la même couche de contexte, les mêmes contrôles de politique et le même journal d'audit que toute autre session GitLab Duo Agent Platform.

Lorsqu'une session nécessite une décision, elle se met en pause et attend votre intervention. Avec send_duo_session_input , vous approuvez ou rejetez l'action proposée par l'agent, ou répondez à sa question, et la session reprend : vous gardez ainsi la main. Le set d'outils duo_agent_platform est inclus par défaut aux côtés des autres outils du serveur MCP de GitLab.

Connectez vos agents à GitLab dès aujourd'hui

Les agents qui prennent en charge votre cycle de vie logiciel continueront d'évoluer. À mesure que votre équipe adopte de nouveaux agents, le serveur MCP de GitLab connecte chacun d'eux aux outils et aux flows de GitLab, afin qu'ils soient opérationnels dès le premier jour.

Vous pouvez connecter les agents que votre équipe utilise déjà en suivant la documentation du serveur MCP, qui inclut des instructions de configuration pour Claude Code, Claude Desktop, Cursor, GitHub Copilot, OpenAI Codex, Gemini, Kiro, Zed et d'autres clients compatibles MCP. Le serveur MCP de GitLab est disponible pour l'édition Gratuite, GitLab Premium et GitLab Ultimate, sur GitLab.com, GitLab Self-Managed et GitLab Dedicated. Sur GitLab.com, les limites de débit par utilisateur sont fixées à 60 appels par minute sur l'édition Gratuite et à 600 sur GitLab Premium et GitLab Ultimate.

Si vous découvrez GitLab Duo Agent Platform, commencez un essai gratuit. Vous êtes un client GitLab Premium ou GitLab Ultimate ? Activez GitLab Duo Agent Platform et utilisez les GitLab Credits inclus dans votre abonnement.