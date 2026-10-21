À mesure que les modèles d'IA prennent en charge des tâches de plus en plus longues et complexes, le véritable enjeu consiste à exploiter cette puissance tout au long du cycle de développement logiciel, sans augmenter les risques ni les coûts. Les équipes doivent pouvoir agir plus rapidement, tout en respectant les contrôles et les garde-fous de l'entreprise.

Gemini 4 Argon de Google, désormais disponible sur GitLab Duo Agent Platform, a été conçu précisément pour ce type de tâches. Avec Argon, votre équipe peut déléguer des actions longues et multi-étapes, puis examiner les résultats produits. Lors des évaluations internes de GitLab, Gemini 4 Argon a accompli 93,3 % des tâches du benchmark d'ingénierie logicielle de GitLab.

Une exécution fiable pour les tâches de longue durée

Travailler à chaque étape du cycle de vie d'un logiciel exige de la persévérance et une attention constante. Argon maintient son raisonnement tout au long des nombreuses étapes d'une tâche, qu'il s'agisse de lire des fichiers, d'exécuter des commandes ou de modifier du code, jusqu'à son achèvement. Vos ingénieurs peuvent déléguer des tâches aux agents GitLab Duo alimentés par Argon en toute confiance, et consacrer leur temps à l'analyse des résultats plutôt qu'à la surveillance des exécutions.

Google a entraîné Argon à respecter les limites du système, à signaler lorsqu'il ne parvient pas à trouver un élément ou à terminer une tâche, et à demander une confirmation avant toute action irréversible. Les équipes peuvent ainsi confier des tâches complexes à Argon tout en gardant la main sur les décisions importantes.

Lors d'évaluations internes, Argon a résolu 73,3 % des tâches du benchmark de GitLab, chaque modification ayant passé les tests du benchmark dans plusieurs langages de programmation. Parmi les exécutions ayant rencontré une erreur d'outil ou un délai d'attente dépassé, Argon a tout de même mené à bien 93,8 % d'entre elles. Ainsi, un seul échec en cours d'exécution n'obligera pas votre équipe à tout recommencer. Les résultats de l'agent sont intégrés dans une merge request, où votre équipe examine le résultat avec le contexte complet de la modification.

Argon traite les problèmes de manière approfondie, ce qui en fait un choix de modèle particulièrement adapté lorsque la qualité de l'exécution prime sur la rapidité.

Choisissez le modèle Gemini adapté à votre charge de travail

Gemini 4 Argon est le dernier modèle de pointe de Google et le modèle Gemini le plus performant sur GitLab Duo Agent Platform. Il excelle dans les actions agentiques de longue durée, y compris les tâches dont la définition initiale est imprécise. Il se combine avec les modèles Flash, qui offrent une option plus économique pour les volumes de travail importants, vous permettant ainsi d'associer chaque charge de travail au modèle Gemini le mieux adapté. Quel que soit le modèle Gemini choisi, il s'exécute au sein de la même couche de contexte, avec les mêmes contrôles de politique et la même piste d'audit qui couvrent chaque action agentique tout au long de votre cycle de développement logiciel SDLC.

Essayez Argon sur GitLab Duo Agent Platform

Gemini 4 Argon est disponible dès maintenant sur GitLab Duo Agent Platform. Comme les autres modèles, il fonctionne avec des GitLab Credits. Argon est proposé à un tarif promotionnel de 2,86 appels par crédit jusqu'au 30 novembre 2026. À compter du 1er décembre, la tarification standard de 1,33 appel par crédit s'appliquera.

Si vous utilisez déjà GitLab Duo Agent Platform, vous pouvez essayer Argon dès aujourd'hui en sélectionnant Gemini 4 Argon dans la liste des modèles. Les clients GitLab Premium et GitLab Ultimate peuvent activer GitLab Duo Agent Platform et essayer Argon en utilisant les GitLab Credits inclus dans leur abonnement. Vous découvrez GitLab Duo Agent Platform ? Démarrez un essai gratuit dès aujourd'hui.