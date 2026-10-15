KI-Agenten haben verändert, wie viel Code ein Team an einem Tag erzeugen kann. Die Review-Warteschlangen halten nicht mit, und die Auslieferung stockt, während Änderungen auf eine genauere Prüfung warten. Die üblichen Behelfslösungen (Erinnerungen, Review-Rotationen, die Zuweisung an ein ganzes Team) verschaffen kurz Luft und führen dann zu Überlastung.

KI-gestützte Reviews in der Entwicklungsumgebung helfen bereits beim Programmieren, indem sie Probleme erkennen, bevor überhaupt ein Merge Request entsteht. Allerdings stoßen sie an Grenzen. Ein Review, das nur die Qualität prüft, lässt die Organisation auf dem Weg in die Produktion ohne durchsetzbare Richtlinien. Kommentare zu einem Diff entscheiden nicht darüber, ob eine Änderung gemergt werden oder in Produktion gehen darf.

Jeder Merge Request braucht weiterhin einen einheitlichen, verbindlichen Prüfschritt, der mit Pipelines, Sicherheitsfunden, Code Owners, Genehmigungsregeln und Audits verknüpft ist. Ein Review in der Umgebung der Autor(inn)en kann diese Arbeit weder über alle Projekte hinweg vereinheitlichen noch Änderungen mit Richtlinienbezug an die richtige Person weiterleiten oder Führungskräften zeigen, was der Agent vor dem Merge getan hat. Je mehr Code Agenten schreiben, desto wichtiger ist es, dass automatisierte Reviews auf der Plattform stattfinden, die jede Änderung ohnehin von der Planung bis zur Produktion verfolgt und auf der Identitäts-, Richtlinien- und Aufsichtskontrollen bereits greifen.

Anfang des Jahres haben wir Code Review Flow in GitLab Duo Agent Platform allgemein verfügbar gemacht. Damit findet die Freigabe im Merge Request statt, und agentische Reviews werden Teil derselben Plattform, auf der der Code ausgeliefert wird. Teams können den Flow aktivieren, sodass jede Änderung automatisch nach einmal festgelegten Regeln geprüft wird. Ein Review kostet 0,25 US-Dollar bei einem geschätzten ROI um den Faktor 100. Diese planbaren Stückkosten sind niedrig genug, um automatische Reviews für jeden Merge Request eingeschaltet zu lassen. So laufen Reviews maschinenschnell und bleiben auch im Maßstab der gesamten Organisation wirtschaftlich.

Agentische Reviews passend zur eigenen Auslieferung

Code Review Flow ist nativ in GitLab-Merge-Requests integriert und deckt damit die gesamte Umgebung ab. Der Flow läuft als CI/CD-Job auf den eigenen Runnern, ob von GitLab gehostet oder selbst betrieben, sodass das Review in derselben Umgebung stattfindet wie die übrige Auslieferung. Er funktioniert auf GitLab.com, GitLab Dedicated und GitLab Self-Managed gleich und hält die Inferenz mit selbst gehosteten Modellen unter eigener Kontrolle, wenn Air-Gapped- oder regulierte Umgebungen das verlangen. Auch das Modell, das dem agentischen Code Review zugrunde liegt, ist frei wählbar: von GitLab verwaltete oder eigene, selbst gehostete Modelle.

Ist die verbindliche Prüfung im Merge Request der Standard, erhalten Teams Abdeckung, Kontrolle und konsequente Nachverfolgung an einem Ort. Die wichtigsten Merkmale des agentischen Code Reviews mit GitLab Duo Agent Platform:

Jeder Merge Request wird geprüft, ohne dass jemand danach fragen muss: Automatische Reviews lassen sich auf Projekt-, Gruppen- oder Instanzebene aktivieren, und die Einstellungen werden vererbt. Niemand muss daran denken, einen ersten Durchgang anzufordern.

Einmal festgelegte Standards für die Auslieferung der Gruppe: Eigene Review-Anweisungen halten Sprachkonventionen, Sicherheitspraktiken und pfadspezifische Regeln fest. Eine Gruppe kann für den Code Review Flow ein Vorlagenprojekt hinterlegen, sodass diese Standards mit der Arbeit mitwandern. Muss eine Anforderung in jedem Fall gelten, lassen sich die Anweisungen mit den durchgesetzten Sicherheits- und Compliance-Kontrollen von GitLab kombinieren.

Review-Zusammenfassung mit Agenten-Session

Konsequente Nachverfolgung jedes Fundes: Das Folge-Review prüft erneut, was GitLab Duo Agent Platform bereits markiert hat, bestätigt Korrekturen und vermeidet Wiederholungen. Bei diesem Preis können automatische Reviews überall eingeschaltet bleiben.

Die richtige Person, wenn eine Richtlinie sie verlangt: Code Owners und die maßgeblichen Genehmigungsregeln gelten weiterhin. Der Recommend Reviewers Flow schlägt die kleinste Gruppe vor, die diese Regeln erfüllen kann, gestützt auf Expertise, Auslastung, Verfügbarkeit und Zeitzone.

So funktioniert agentisches Code Review in GitLab

In GitLab findet das Code Review im Merge Request statt, direkt neben Pipelines, Sicherheitsfunden und Freigaben.

Ein Merge Request wird angelegt oder als bereit markiert. Das automatische Review kann den Code Review Flow starten, oder Autor(inn)en weisen GitLab Duo zu. Der Flow läuft als CI/CD-Job auf den eigenen Runnern. Er analysiert die Änderung mit dem Kontext aus Repository und Merge Request, nutzt dabei die von der Gruppe gewählten Modelle, folgt den eigenen Review-Anweisungen und kommentiert den Diff. Autor(inn)en und ihre Coding-Agenten pushen Korrekturen. Das Folge-Review prüft die früheren Funde von GitLab Duo und übernimmt den Kontext aus dem vorherigen Durchgang. Muss ein Mensch freigeben, schlägt der Recommend Reviewers Flow vor, wer den Merge Request übernehmen soll. Die Zuweisung erfolgt direkt im Merge Request. Pipelines, Sicherheitsfunde, Genehmigungsregeln und das Session-Protokoll bleiben an einem Ort. "Geprüft" heißt damit: verbindlich geprüft auf dem Weg in die Produktion.

Ausblick

Die Roadmap für agentisches Code Review umfasst:

Tiefere Reviews, wenn die Änderung es erfordert: Ein erweiterter Analysedurchgang wird bei komplexen Merge Requests aufrufenden Code und Tests einbeziehen, im Rahmen der eigenen Einstellungen zur Modellauswahl.

Klarere Entscheidungen im Merge Request: GitLab Duo wird Merge Requests nach Einstellungen, die das Team festlegt, genehmigen oder Änderungen anfordern können.

Fokus auf das Risiko: Eine Risikobewertung im Merge Request wird Teams zeigen, welche Änderungen mehr Aufmerksamkeit verdienen.

Review vor dem Merge Request: Ein lokales Review in der Duo CLI wird es ermöglichen, die Review-Vorgaben des Projekts auf Änderungen im Arbeitsverzeichnis anzuwenden, bevor der Merge Request die offizielle Prüfung der Organisation durchläuft.

Schreiben Agenten mehr Code, zählt umso mehr, dass geprüfter Code in die Produktion gelangt, jede Änderung den eigenen Standards entspricht und sich Reviewer(innen) auf die Änderungen konzentrieren können, die einen Menschen brauchen. Jede Verbesserung auf dieser Roadmap zielt darauf ab.

Erste Schritte

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