Comment Southwest Airlines transforme ses pratiques de développement logiciel avec GitLab

Southwest Airlines Co. met tout en œuvre pour faciliter le travail de ses équipes de développement.

Les responsables informatiques de la plus grande compagnie aérienne low-cost au monde s'emploient à éliminer les tâches chronophages et répétitives des workflows de leurs équipes. L'objectif vise à leur faire gagner un temps précieux pour qu'elles se consacrent à des projets à forte valeur ajoutée.

« Notre approche consiste à éliminer les obstacles qui ralentissent le travail de nos équipes », déclare Jim Dayton, Vice President et CISO de Southwest Airlines. « Je suis fermement convaincu que la plupart des développeurs et développeuses choisissent ce métier pour sa part de créativité. Résoudre les problèmes est leur cheval de bataille. Nous souhaitons donc leur faciliter la tâche et supprimer les obstacles qui entravent leur productivité. »

Pour faire de cette idée une réalité, Jim Dayton s'appuie notamment sur la plateforme DevSecOps de GitLab.

À l'occasion de son interview lors du DevSecOps World Tour de GitLab à Dallas, Jim Dayton a évoqué les efforts de Southwest Airlines pour soutenir ses équipes de développement et promouvoir leur travail. Lors de son échange avec Reshmi Krishna, Director of Enterprise Solutions Architecture chez GitLab, il a partagé ses réflexions sur les avantages des fonctionnalités d'intelligence artificielle pour enrichir le travail de ses équipes.

Southwest Airlines a adopté une approche DevOps pour le développement d'applications offrant à ses équipes de développement davantage de fonctionnalités en libre-service et de processus de gestion des connaissances. « Nous voulons permettre aux développeurs et développeuses d'identifier un problème dès qu'il survient, de trouver rapidement une solution et de limiter les interruptions causées par les changements de contexte », expose Jim Dayton. « Il est essentiel de comprendre ce qui freine leur productivité. »

Depuis 2019, année où Southwest Airlines a entamé sa collaboration avec GitLab, l'entreprise s'est attachée à assurer la cohérence de ses processus de développement logiciel. Pour cela, elle a choisi de centraliser son code dans un dépôt GitLab partagé. En sachant précisément où l'ensemble du code est stocké, les équipes de développement peuvent évaluer plus facilement les indicateurs de performance et gagner en efficacité grâce à la réutilisation du code.

« Nous finalisons actuellement nos pipelines d'entreprise et la migration des équipes est imminente », annonce Jim Dayton. « Nous collaborons étroitement avec nos nombreuses équipes de développement d'applications pour bien comprendre leurs attentes en matière de pipelines. La finalisation de ce projet est prévue pour la fin de l'année. »

La promesse de l'IA

L'utilisation de l'intelligence artificielle est un levier pour les équipes de développement. Elle leur permet notamment de se concentrer sur des tâches plus importantes et plus innovantes, comme le souligne Jim Dayton.

L'IA générative, que ce soit sous la forme d'explications des vulnérabilités, de suggestions de code ou de complétion de code, a un impact considérable sur les workflows tout au long du cycle de vie du développement logiciel. L'intégration de l'IA dans une plateforme DevSecOps renforce la sécurité et réduit le temps consacré aux revues de code et au développement d'applications.

Jim Dayton se réjouit de pouvoir utiliser les fonctionnalités d'IA de GitLab pour accélérer et optimiser les processus de développement et de déploiement.

« Nous voulons éliminer autant que possible les tâches routinières et administratives », insiste Jim Dayton, qui considère que l'IA est extrêmement prometteuse, malgré ce que peut laisser penser le battage médiatique autour de cette technologie. « L'IA nous aidera peut-être à atteindre cet objectif. Un jour, elle pourra sûrement fournir une solution immédiate à une vulnérabilité qui vient d'être identifiée ou expliquer à quoi sert une portion de code. Elle pourra aussi vous dire à quoi elle s'intègre, à quelles données elle accède et pourquoi. Elle pourra nous indiquer clairement, par exemple, qu'un bloc de code spécifique est responsable de 20 % des incidents survenus dans telle application l'année précédente. C'est en ce sens, je pense, que l'IA peut nous aider. », précise-t-il.

Jim Dayton estime que même si l'IA ne remplacera pas les équipes de développement, elle facilitera grandement leur travail et la communication entre les équipes, notamment dans un contexte où le télétravail s'est généralisé depuis la pandémie de COVID-19.

« La suggestion de relecteurs est une des fonctionnalités prévues dans la roadmap de [GitLab] » mentionne Jim Dayton. « Auparavant, pour obtenir de l'aide dans le cadre de revues de code, il suffisait de demander aux collègues qui partageaient votre bureau. Ce qui n'est plus aussi simple aujourd'hui. En revanche, l'IA peut désormais suggérer un relecteur ayant déjà contribué au code du projet ou résolu des incidents, et qui possède les compétences nécessaires. Ce qui apporte une réelle valeur ajoutée au processus de revue de code. Je pense que l'automatisation est la clé pour réduire le nombre d'étapes manuelles ou les délais d'attente. »

Southwest Airlines est une société au chiffre d'affaires de près de 24 milliards de dollars basée à Dallas, au Texas. Avec 72 000 employés, elle dessert 120 destinations et effectue 4 000 vols par jour. Southwest Airlines transporte plus de passagers via des vols nationaux que toute autre compagnie aérienne.

