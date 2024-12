Le aziende hanno bisogno di esperti qualificati che le aiutino a implementare e ad adottare le più recenti tecnologie DevSecOps, e che offrano formazione e applichino le best practice per migliorare la qualità, la sicurezza e la velocità dello sviluppo software. GitLab offre l'unica vera piattaforma DevSecOps unificata del settore, che garantisce lo sviluppo software end-to-end e il ciclo di vita delle operazioni in un unico prodotto, con un'unica UI e una singola modalità dati. I partner di canale di GitLab possono offrire ai propri clienti la soluzione più completa sul mercato e aiutarli a sviluppare processi DevSecOps end-to-end efficienti e integrati. Il risultato? Toolchain di sviluppo semplificate, distribuzione più rapida di software di qualità, meno costi operativi e miglioramento della sicurezza e della conformità.

E non è solo la completezza della soluzione a creare opportunità per i partner di GitLab. Aderendo al Partner Program di GitLab, collaborerai con una società che vanta un rapido aumento delle entrate annuali ricorrenti e della base di clienti globale. Di pari passo con la crescita della base clienti di GitLab, crescono anche le opportunità commerciali dei nostri partner per la vendita delle licenze dei prodotti e per i servizi.