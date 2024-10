Iscriviti a GitLab come organizzazione non profit

Requisiti

Per aderire al programma dedicato, ogni organizzazione non profit deve essere registrata come "501c3" (o equivalente giurisdizionale), in regola con tutti i requisiti normativi e operante nel rispetto degli stessi valori promossi da GitLab. Per "organizzazione non profit registrata" si intende un'organizzazione ufficialmente iscritta e riconosciuta dall'amministrazione locale o da un'agenzia autorizzata pertinente all'interno della sua giurisdizione municipale, statale, provinciale, federale o nazionale.