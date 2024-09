Cinque modi per ridurre i costi di una piattaforma DevOps

Una piattaforma DevOps offre evidenti vantaggi a un'organizzazione: tempistiche più rapide, maggiore sicurezza e sviluppatori più felici. Ma i team DevOps di successo vogliono fare un ulteriore passo in avanti e ridurre effettivamente i costi di sviluppo del software. I team delle piattaforme DevOps partono già in vantaggio, perché non sprecano più tempo e denaro per supportare e aggiornare più toolchain.

Chiaramente si può fare di più, però, per ridurre i costi di una piattaforma DevOps. Ecco cinque aree da tenere in conto:

1. Il cloud

Tutta la flessibilità fornita dal cloud ha un potenziale lato oscuro: l'espansione incontrollata. È un po' semplicistico pensare di configurare un sistema e dimenticarsene, quando ci sono soggetti in grado di attivare un'istanza su una carta di credito. Se non controllati, i costi del cloud possono essere persino maggiori di quelli di soluzioni on-premise. Il prezzo del cloud include altri fattori come archiviazione, networking, monitoraggio e backup, oltre a tutti gli altri servizi.

L'espansione incontrollata del cloud può anche riguardare istanze SaaS, come Salesforce, Adobe o qualsiasi altro servizio online, in cui un'organizzazione paga per nuovi account utente, ma in realtà non li utilizza. Monitorare l'utilizzo del cloud può fornire alcune informazioni su un budget ridotto per il DevOps.

2. La toolchain

Anche una solida piattaforma DevOps può avere alcuni servizi inutili sparsi qua e là, quindi vale sempre la pena dare un'occhiata a tutto ciò per cui si ha una licenza per assicurarsi che quel servizio venga effettivamente utilizzato. Se hai dei dubbi, il nostro calcolatore di costi della toolchain analizza tutto in modo chiaro.

3. I sistemi legacy

Un'infrastruttura obsoleta è particolarmente onerosa, sia in termini di mantenimento che di manutenzione. Se non ci credi, prova ad assumere uno sviluppatore COBOL con uno stipendio medio da sviluppatore (spoiler: non ci riuscirai). Aziende leader come Amazon e Facebook hanno un vantaggio: possono creare sistemi relativamente nuovi e funzionalità DevOps nelle loro applicazioni perché non hanno sistemi legacy di cui preoccuparsi. Nel tempo, il vero costo dei sistemi legacy è enorme: dalle risorse aggiuntive necessarie per la manutenzione alla perdita di produttività, sono tanti gli aspetti che possono ostacolare gli investimenti nella crescita a lungo termine, che poi è ciò che aumenterebbe i ricavi nel lungo termine.

4. Attività manuali

Anche un team DevOps ben consolidato ammetterà che non tutto è automatizzato… ma dovrebbe esserlo. E non vi è affermazione più vera quando si tratta dei test. Nel nostro sondaggio DevSecOps globale 2020, il 47% degli intervistati ha indicato il test come il motivo più probabile per i ritardi di un rilascio, con un calo di appena il 2% rispetto al 2019. Tutti concordano sulla necessità di eseguire più test ovunque, ma l'automazione dei test rimane un lavoro in corso nella maggior parte delle aziende; il nostro sondaggio ha rilevato che solo il 12% degli intervistati effettua test completamente automatizzati.

5. Perdite di tempo

Il tempo è denaro, quindi un ultimo passo verso la riduzione dei costi del DevOps deve includere l'analisi dei processi inefficienti. Un punto di partenza ovvio è la revisione del codice. Il nostro sondaggio ha mostrato che la revisione del codice è vitale per il successo del DevOps e che è ormai sempre più frequente (i report aneddotici mostrano che molti team eseguono revisioni del codice giornalmente). Ma il sondaggio ha anche mostrato un'intensa frustrazione riguardo alle revisioni del codice: troppe persone coinvolte, nessun processo chiaro in atto e poco riconoscimento della sua importanza. In altre parole, le revisioni del codice sono uno spreco di tempo in molte organizzazioni e ciò comporta uno spreco di denaro e la perdita di opportunità.

Conclusione

Il perfezionamento delle pratiche e dei processi DevOps è fondamentale per aumentare l'efficienza operativa e l'efficienza dei costi. I team di sviluppo e delle operazioni possono ottenere sostanziali risparmi sui costi monitorando l'utilizzo del cloud, ottimizzando la toolchain, modernizzando i sistemi legacy, automatizzando le attività ripetitive e ottimizzando il processo di deployment. Queste strategie di ottimizzazione dei costi non solo riducono le spese generali finanziarie, ma migliorano anche la qualità del prodotto e il morale del team.

Una solida strategia DevOps finalizzata a eliminare le inefficienze e abbracciare l'automazione può migliorare significativamente l'agilità e l'efficienza del tuo team di sviluppo.