Cos'è la sicurezza "developer-first"?

Un recente sondaggio di Forrester Research, "Breaches By The Numbers: Adapting To Regional Challenges Is Imperative" del 12 aprile 2022, ha rilevato che il 63% delle aziende ha subito violazioni nell'ultimo anno, il 4% in più rispetto all'anno precedente. Ed è importante rendersi conto che il codice è ora l'obiettivo primario degli hacker, piuttosto che l'infrastruttura. A complicare ancora di più le cose, alcune stime suggeriscono che quasi il 60% delle applicazioni è costituita da codice open-source, e altri rivedono queste stime all'80% o 90%. È intrinsecamente più probabile che il codice open-source contenga vulnerabilità e codice dannoso rispetto a quello generato da zero, ma è una scelta comprensibile per gli sviluppatori impegnati che vogliono fornire codice di qualità con scadenze sempre più strette.