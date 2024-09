O que é a integração contínua de nuvem nativa?

A integração contínua (CI) de nuvem nativa combina os princípios da CI com serviços de nuvem, ajudando as equipes de desenvolvimento modernas com integração e testes de alterações de código em repositórios de código-fonte compartilhados. Essa abordagem utiliza ferramentas como Kubernetes e registros de contêiner para aprimorar o ciclo de vida do desenvolvimento de software e garantir a entrega de software eficiente.

No desenvolvimento de software moderno, muitas equipes já praticam a integração contínua, mas para realmente maximizar a eficiência e a escala, é essencial adotar uma abordagem de nuvem nativa.