Cochlear entwickelt implantierbare Hörlösungen, mit denen weltweit über 800.000 Menschen wieder hören. Die Software dahinter entsteht auf GitLab – von der App bis zur Firmware, mit Sicherheit und Compliance im gesamten regulierten Lebenszyklus.

Victor Rodrigues, VP of Customer Software Strategy, Architecture & Systems bei Cochlear, hat die Entwicklung der Hörlösungen in seinen 26 Jahren im Unternehmen begleitet. Er führt es auf GitLab zurück, dass seine Teams Produkte heute grundlegend anders entwickeln. Was als Initiative eines kleinen Teams begann, ist heute die zentrale Plattform für nahezu alle Bereiche der Engineering-Organisation von Cochlear.

Die Cochlea-Implantate und Knochenleitungssysteme von Cochlear sind auf Software angewiesen, die das gesamte Hörerlebnis abdeckt: Patientinnen und Patienten steuern ihre Geräte per App, Audiologinnen und Audiologen programmieren sie mit klinischer Software, und im Operationssaal unterstützt eine iPad-App das Chirurgieteam. Hinzu kommen Cloud-Dienste für die Versorgung zu Hause und Embedded-Firmware, die direkt in Implantaten und Soundprozessoren läuft.

"Es ist schon beeindruckend, wie GitLab über die Jahre mit uns mitgewachsen ist: erst Versionskontrolle, dann Security, jetzt KI. Und wir mussten nie unsere Workflows neu aufbauen, nur weil sich unsere Anforderungen oder Use Cases geändert haben. Gerade bei so streng regulierter Software ist diese Kontinuität Gold wert." - Victor Rodrigues, VP of Customer Software Strategy, Architecture & Systems, Cochlear

Vom Teamprojekt zur zentralen Plattform

Cochlear hat 2012 erstmals die kostenlose Version von GitLab eingeführt, als ein kleines Cloud-Engineering-Team nach einer besseren Lösung für die Quellcodeverwaltung gesucht hat. Der On-Premises-Betrieb war Cochlear von Anfang an wichtig, und dank der einfachen Bedienung hat sich GitLab durchgesetzt. "Über die Jahre hatten die Teams alles Mögliche im Einsatz: Bitbucket, TeamCity, Codacy, GitHub, Jira und noch einiges mehr. Aber wenn man auf unser ganzes Portfolio schaut, hat es klare Vorteile, alles, was zusammengehört, auf einer Plattform zu haben", erklärt Rodrigues.

Bis 2020 hatte sich GitLab stetig weiter verbreitet, und die Anwendungsentwicklung hat Bitbucket schließlich vollständig abgelöst. Etwa zur gleichen Zeit kam GitLab wegen der CI/CD-Anforderungen auch in der Firmware-Entwicklung zum Einsatz, und die IT hat die Plattform ebenfalls konsequent eingeführt. "Ich sage das schon immer: Bei CI/CD kommt kein anderes Tool an GitLab heran", so Rodrigues.

Als Hersteller von Medizinprodukten, der Mobile-, Desktop- und Embedded-Software zugleich entwickelt, brauchte Cochlear Schwachstellenscans und Abhängigkeitsprüfungen über den gesamten Software-Entwicklungszyklus hinweg. Deshalb war Sicherheit 2023 der ausschlaggebende Grund für den Umstieg auf GitLab Ultimate.

Heute entwickelt Cochlear seine gesamte Software und den Großteil der Firmware auf GitLab. Zudem prüft das Unternehmen die GitLab Duo Agent Platform als zusätzliche Ebene für Kontrolle und Standardisierung, da KI bei Cochlear immer stärker genutzt wird. "In GitLab läuft unsere ganze Arbeit zusammen, und die Plattform selbst zu betreiben, hat bei uns sehr gut funktioniert", sagt Rodrigues.

Als Nächstes nimmt Cochlear die agile Planung in GitLab in den Blick. Rodrigues, selbst langjähriger Jira-Nutzer, hat festgestellt, dass der schlankere Ansatz von GitLab besser dazu passt, wie seine Teams tatsächlich arbeiten wollen. "Jira kann sehr viel, aber am Ende hat man Custom Fields ohne Ende, alles wird immer komplexer, und die Pflege frisst viel Zeit", sagt er. "Was ich an GitLab mag: Es macht agile Workflows einfacher." Überraschend beliebt ist GitLab Pages: Teams bauen inzwischen interne Dashboards, die teils das bisherige Reporting in Tableau ersetzen, und veröffentlichen sie dort. Oft entstehen diese Dashboards mit KI-Unterstützung.

"GitLab kann viel, ist einfach zu bedienen und flexibel. Und es macht tatsächlich Spaß, damit zu arbeiten. Deshalb wollen immer mehr Teams ganz von selbst umsteigen." - Victor Rodrigues, VP of Customer Software Strategy, Architecture & Systems, Cochlear

Sicherheit von Anfang an

Für ein stark reguliertes Medizintechnikunternehmen wie Cochlear ist Sicherheit untrennbarer Teil des Engineering-Prozesses. Die Software kommuniziert per Bluetooth mit Implantaten und Soundprozessoren sowie mit Webdiensten, die denselben Bedrohungen ausgesetzt sind wie jedes andere System im Internet. Laut Rodrigues arbeitet das Team mit größter Sorgfalt an Threat Modeling und Shift-left-Security. GitLab hilft dabei, eine Kultur und einen Workflow zu schaffen, in denen Entwickler(innen) Sicherheit von Beginn des Entwicklungszyklus an mitdenken.

"In einem regulierten Medizintechnikunternehmen kann man Sicherheit nicht einfach als letzten Schritt ans Ende der Entwicklung hängen", erklärt Rodrigues. "Mit GitLab bauen wir Schwachstellenmanagement und SBOM-Tracking direkt in unsere Pipelines ein. Um Compliance müssen wir uns deshalb nicht auf den letzten Drücker kümmern. Die ist einfach schon da." Manche Firmware-Updates von Cochlear betreffen Geräte, die dauerhaft im Körper der Patientinnen und Patienten verbleiben. Jede Änderung muss daher nachvollziehbar, auditierbar und lückenlos abgesichert sein. "Die Sicherheitsfunktionen von GitLab helfen uns sicherzustellen, dass das, was wir bauen, für unsere Patientinnen und Patienten sicher ist."

KI verändert, wer im Unternehmen Code schreibt und wie dieser Code reguliert wird. Cochlear geht daher davon aus, GitLab weiter auszubauen, um wachsende Sicherheitsanforderungen abzudecken. Rodrigues zufolge wird es immer wichtiger, Sicherheit fest in Entwicklung und Wartung von Software zu verankern. KI verstärkt diesen Bedarf: Sie macht es leichter, ein Vielfaches an Code zu erzeugen, und inzwischen bauen auch Beschäftigte weit über die klassischen Entwicklerteams hinaus interne Tools mit KI-Unterstützung. "Mit KI bekommen die Leute eine Art Superkraft: Sie können kreativ werden und mit Code alles Mögliche bauen, Dashboards, Automatisierungen, andere Software. Aber wir müssen das begleiten und dafür sorgen, dass alles aktuell und sicher bleibt. Für unsere Governance ist GitLab dabei ein wichtiger Baustein. Gerade wenn immer mehr Leute Software bauen, hilft uns das enorm, die Qualität einheitlich hochzuhalten."

Planbare Autonomie mit Kontext: GitLab Duo Agent Platform und Orbit

Neben der GitLab Duo Agent Platform testet Cochlear eine Reihe weiterer KI-Tools. Allen gemeinsam ist aus Sicht von Rodrigues, dass ein Mensch jede Aufgabe anstoßen muss.

Die GitLab Duo Agent Platform hebt sich davon ab: Agentische Abläufe lassen sich systematisch in bestehende CI/CD-Workflows einbauen und kommen mit deutlich weniger menschlichem Eingriff aus. Laut Rodrigues sorgt die Plattform für planbare Autonomie. Sobald die Einführung weiter fortgeschritten ist, erwartet er, dass manche Aufgaben, deren Einrichtung und Test bisher zwei Wochen dauerten, nur noch 30 Minuten brauchen. "Mit der GitLab Duo Agent Platform können wir ausprobieren, Dinge wie Code Reviews oder das Beheben von Abhängigkeitsproblemen zu automatisieren, und behalten trotzdem die Kontrolle", sagt er.

Besonders gespannt ist Rodrigues auf GitLab Orbit, einen Kontextgraphen für große, vernetzte Codebasen, der Engineers und Agenten relevante Beziehungen sichtbar macht. "Bei großen Codebasen wie unserer steht und fällt Governance mit dem Kontext. Gerade bei den Kontextfenstern, mit denen wir bei KI heute kämpfen, wird uns GitLab Orbit viel helfen. Mich interessieren vor allem die Zusammenhänge, die man von Hand kaum im Blick behalten kann. Mit besserem Kontext kämen wir denen viel leichter auf die Spur", erklärt Rodrigues. Potenzial sieht er bei Änderungsanalysen, beim Verständnis von Abhängigkeiten sowie bei Architektur- und Designentscheidungen.

"Die GitLab Duo Agent Platform gibt uns planbare Autonomie. Sie kann unsere bestehenden Workflows automatisieren und vereinheitlichen, und das bringt richtig viel: mehr Output, mehr Effizienz, mehr Sicherheit. Und alles bleibt nachvollziehbar und auditierbar. Das ist schon sehr stark." - Victor Rodrigues, VP of Customer Software Strategy, Architecture & Systems, Cochlear

Plattform und Partnerschaft aus einem Guss

Cochlear nutzt GitLab nicht nur, um sichere Software zu entwickeln, sondern gestaltet auch mit, wie Security-Tooling für regulierte Branchen in GitLab künftig aussieht. "Was ich am GitLab-Team schätze: Die Leute sind offen, hören sich unsere Anforderungen und Probleme an und entwickeln mit uns Lösungen für unsere Use Cases", sagt Rodrigues. So brauchte Cochlear ein Schwachstellen-Tracking, das ein Produkt über mehrere aktiv unterstützte Versionen in verschiedenen Rechtsräumen hinweg verfolgt. Denn ein reguliertes Medizinprodukt läuft in einem Markt womöglich noch mit einer älteren Softwareversion, in einem anderen bereits mit einer neueren. Cochlear und das Produktteam von GitLab haben diese Funktion gemeinsam entwickelt. Vor Kurzem ist sie als Beta erschienen.

Für Rodrigues liegt der Wert von GitLab ebenso in der Zusammenarbeit wie im Produkt. "Wir haben einen direkten Draht zur kaufmännischen und zur technischen Seite. Genau das mag ich an GitLab, und deshalb ist die Partnerschaft so unkompliziert", sagt er.

Das zeigt sich auch im Betrieb. Auf der Self-Managed-Instanz von Cochlear arbeiten rund 500 Nutzerinnen und Nutzer aus einer regulierten, plattformübergreifenden Engineering-Organisation. Betrieben wird sie von nur zwei Personen. "Unsere GitLab-Instanz aktualisiert sich automatisch. Das ist bei einer On-Premises-Lösung selten und hält den Wartungsaufwand klein", sagt Rodrigues.

Wie er der Unternehmensleitung den Wert von GitLab erklären würde? Rodrigues bringt es knapp auf den Punkt. Alles, was Cochlear auf GitLab entwickelt, dient dem ursprünglichen Ziel des Unternehmens: Mehr Menschen sollen hören und gehört werden. "Ich kann mir kaum vorstellen, wo wir ohne GitLab heute wären. GitLab steckt in allem, was wir bauen."

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