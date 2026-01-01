Cochlear développe des solutions auditives implantables qui restaurent l'audition et ouvrent les portes de l'univers sonore à plus de 800 000 personnes dans le monde. GitLab est la plateforme unique sur laquelle reposent ces solutions. Elle réunit le développement mobile, de bureau, cloud ainsi que celui des micrologiciels, et intègre la sécurité et la conformité à un cycle de vie logiciel réglementé, directement connecté aux patients.

Victor Rodrigues, VP of Customer Software Strategy, Architecture & Systems chez Cochlear, a vu les solutions auditives de Cochlear évoluer au cours de ses 26 années au sein de l'entreprise. Selon lui, GitLab a transformé la façon dont ses équipes développent leurs produits. D'abord adoptée à l'initiative d'une petite équipe, GitLab est devenue la plateforme unique sur laquelle reposent la quasi-totalité des activités d'ingénierie de Cochlear.

Les implants cochléaires et les solutions à conduction osseuse de l'entreprise Cochlear dépendent de logiciels qui couvrent l'ensemble de l'expérience auditive d'un patient. Les patients utilisent des applications mobiles pour contrôler leurs appareils, les audioprothésistes utilisent des logiciels cliniques pour les programmer, les chirurgiens sont assistés par une application iPad lors des opérations d'implantation, des services cloud alimentent les soins à domicile, et les micrologiciels embarqués fonctionnent à l'intérieur des implants et des processeurs sonores.

« Au fil des années, nous avons vu GitLab évoluer avec nous de façon impressionnante, du contrôle de version à la sécurité, et désormais à l'IA, sans jamais avoir à reconstruire nos workflows chaque fois que nos besoins et nos cas d'usage changeaient. Cette continuité est essentielle lorsque l'on gère des logiciels soumis à une réglementation stricte. » - Victor Rodrigues, VP of Customer Software Strategy, Architecture & Systems, Cochlear

Une adoption par conviction, pas par obligation

Cochlear a commencé à utiliser GitLab en 2012 avec l'édition Gratuite. Une petite équipe d'ingénierie cloud cherchait une meilleure solution pour gérer son code source. Le contrôle sur site était une priorité dès le départ, et la facilité d'utilisation de GitLab a permis à l'outil de s'imposer durablement. « Au fil du temps, les équipes avaient adopté différents outils, dont Bitbucket, TeamCity, Codacy, GitHub, Jira et plusieurs autres systèmes. Mais à l'échelle de notre portefeuille de produits, il y a de vrais avantages à adopter une approche plus cohérente, en regroupant les activités connexes sur une seule plateforme », explique Victor Rodrigues.

Après plusieurs années d'utilisation constante, l'adoption de GitLab a franchi un cap en 2020 : l'équipe de développement d'applications de Cochlear a complètement abandonné Bitbucket pour GitLab. À la même période, les besoins en matière de CI/CD de Cochlear ont conduit à l'adoption de GitLab par l'équipe chargée des micrologiciels, puis par le service informatique. « J'ai toujours dit que les capacités CI/CD de GitLab étaient plus puissantes que celles de n'importe quel autre outil », souligne Victor Rodrigues.

En tant que fabricant de dispositifs médicaux développant simultanément des logiciels mobiles, de bureau et embarqués, Cochlear devait intégrer l'analyse des vulnérabilités et des dépendances à chaque étape du cycle de développement logiciel. C'est pourquoi, en 2023, la sécurité a été le facteur déterminant dans le passage de l'entreprise à GitLab Ultimate.

Aujourd'hui, Cochlear développe l'ensemble de ses logiciels et la majeure partie de ses micrologiciels sur GitLab, et explore GitLab Duo Agent Platform comme couche supplémentaire de contrôle et de standardisation, à mesure que l'utilisation de l'IA progresse dans l'organisation. « GitLab est le point de convergence de tout notre travail, et exploiter la plateforme nous-mêmes s'est révélé très positif », déclare Victor Rodrigues.

Pour l'avenir, Cochlear explore également la planification Agile avec GitLab. Utilisateur de longue date de Jira, Victor Rodrigues a constaté que l'approche simplifiée de GitLab correspondait mieux à la façon dont ses équipes souhaitent réellement travailler. « Jira est très puissant, mais on finit par se retrouver avec une multitude de champs personnalisés, ce qui augmente considérablement la complexité et nécessite beaucoup de maintenance », explique-t-il. « Ce que j'apprécie avec GitLab, c'est que la plateforme simplifie les workflows Agiles. » GitLab Pages s'est révélé être un coup de cœur inattendu : les équipes ont commencé à créer des tableaux de bord internes, souvent générés avec l'aide de l'IA, certains remplaçant des rapports auparavant réalisés dans Tableau, et à les publier via GitLab Pages.

« GitLab allie richesse fonctionnelle, facilité d'utilisation et flexibilité. Et en plus, c'est un vrai plaisir de l'utiliser, ce qui incite naturellement davantage d'équipes à l'adopter. » - Victor Rodrigues, VP of Customer Software Strategy, Architecture & Systems, Cochlear

La sécurité intégrée dès le départ, et non ajoutée en fin de parcours

En tant qu'entreprise de dispositifs médicaux évoluant dans un secteur fortement réglementé, Cochlear considère la sécurité comme indissociable du processus d'ingénierie. Ses logiciels se connectent à des implants et à des processeurs sonores via Bluetooth, ainsi qu'à des services web exposés aux mêmes menaces que tout système accessible sur Internet. Selon Victor Rodrigues, les équipes accordent une attention toute particulière à la modélisation des menaces et à l'intégration précoce de la sécurité, et GitLab contribue à instaurer une culture et un workflow dans lesquels les équipes de développement intègrent la sécurité dès les premières étapes du cycle de développement logiciel ( SDLC).

« Dans une entreprise de dispositifs médicaux réglementée, on ne peut pas traiter la sécurité comme une étape distincte ajoutée à la fin du processus de développement », explique Victor Rodrigues. « GitLab nous permet d'intégrer la gestion des vulnérabilités et le suivi de la nomenclature logicielle directement dans nos pipelines. Ainsi, la conformité n'a pas à être gérée dans l'urgence : elle est déjà en place. » Certaines mises à jour des micrologiciels de Cochlear affectent des dispositifs implantés de façon permanente dans le corps des patients, ce qui signifie que chaque modification doit être traçable, auditable et irréprochable. « Les capacités de sécurité de GitLab contribuent à garantir la sécurité de nos produits pour nos patients. »

L'IA redéfinit qui écrit le code chez Cochlear et la façon dont celui-ci est encadré. Pour faire face à des exigences de sécurité en constante évolution, l'entreprise compte élargir son utilisation de GitLab. Pour Victor Rodrigues, la sécurité doit plus que jamais faire partie intégrante du développement et de la maintenance des logiciels, et l'IA rend cette exigence encore plus importante. Grâce à l'IA, des collaborateurs qui ne sont pas développeurs créent désormais leurs propres outils internes, et le volume de code produit explose. « L'IA offre à chacun un superpouvoir, celui de créer, qu'il s'agisse de tableaux de bord, d'automatisations ou d'autres logiciels. Mais nous devons toujours encadrer ces créations et veiller à ce qu'elles soient à jour et sécurisées. GitLab joue un rôle essentiel dans la mise en place d'une gouvernance ; la plateforme nous donne un avantage pour standardiser la qualité à mesure que davantage de personnes rejoignent le monde du développement logiciel. »

Une autonomie prévisible et contextualisée avec GitLab Duo Agent Platform et GitLab Orbit

L'utilisation de GitLab Duo Agent Platform s'inscrit dans un paysage d'IA plus large que Cochlear explore. Selon Victor Rodrigues, les autres outils d'IA ont un point commun : chaque tâche doit encore être lancée par un humain.

GitLab Duo Agent Platform se distingue par sa capacité à intégrer des workflows agentiques dans les workflows CI/CD existants de manière systématique, avec moins d'interventions humaines. Aux yeux de Victor Rodrigues, GitLab Duo Agent Platform offre une autonomie prévisible et, à mesure que l'adoption se développe, il s'attend à ce que certaines tâches qui nécessitaient auparavant deux semaines de configuration et de tests ne prennent plus que 30 minutes. « GitLab Duo Agent Platform nous permet d'explorer l'automatisation, comme la revue de code et la correction des dépendances, sans renoncer à la supervision dont nous avons besoin », dit-il.

Victor Rodrigues attend avec impatience GitLab Orbit, une graphe de contexte qui exploite de grands codes sources interconnectés et aide les ingénieurs ou les agents à mettre en évidence les relations pertinentes. « Pour des codes sources de grande envergure comme les nôtres, la gouvernance avec contexte est primordiale. GitLab Orbit nous aidera à résoudre bon nombre des défis liés aux fenêtres de contexte que nous rencontrons aujourd'hui avec l'IA. Je m'intéresse particulièrement aux connexions qui sont difficiles à suivre manuellement. Un contexte plus riche pourrait nous aider à les analyser plus efficacement », explique Victor Rodrigues, soulignant le potentiel de GitLab Orbit pour l'analyse des changements, la compréhension des dépendances et le soutien aux décisions d'architecture et de conception.

« GitLab Duo Agent Platform nous offre une autonomie prévisible. L'automatisation et la standardisation de nos workflows de développement existants sont un vrai plus : nous allons gagner en productivité, en efficacité et en sécurité. Et comme tout est traçable et auditable, c'est un atout de taille. » - Victor Rodrigues, VP of Customer Software Strategy, Architecture & Systems, Cochlear

Une plateforme fiable, un partenariat solide

Cochlear utilise GitLab non seulement pour développer des logiciels sécurisés, mais aussi pour façonner plus largement les outils de sécurité que GitLab propose aux secteurs réglementés. « L'équipe de GitLab se distingue par sa volonté d'échanger sur nos besoins et nos difficultés dans certains domaines, et de nous aider à concevoir des solutions adaptées à nos cas d'usage », déclare Victor Rodrigues. Par exemple, Cochlear avait besoin d'un suivi des vulnérabilités capable de couvrir un produit sur plusieurs versions activement prises en charge dans différents territoires, car un dispositif réglementé peut fonctionner avec une version logicielle plus ancienne sur un marché et une version plus récente sur un autre. Cette fonctionnalité, développée en étroite collaboration entre Cochlear et l'équipe produit de GitLab, a récemment été lancée en version bêta.

Pour Victor Rodrigues, la valeur de GitLab tient autant à la relation qu'au produit. « Nous interagissons à la fois avec les équipes commerciales et techniques de l'organisation. C'est ce qui me plaît chez GitLab et ce qui rend le partenariat si naturel », explique-t-il.

Cette facilité se manifeste également sur le plan opérationnel. L'instance GitLab Self-Managed de Cochlear prend en charge environ 500 utilisateurs au sein d'une organisation d'ingénierie réglementée et multi-plateformes, et n'est gérée que par deux personnes. « Notre instance GitLab se met à jour automatiquement, ce qui est rare pour une solution sur site, et facilite considérablement la maintenance de la plateforme », déclare Victor Rodrigues.

Interrogé sur la façon dont il expliquerait la valeur de GitLab à la direction de Cochlear, Victor Rodrigues reste concis. Tout ce que Cochlear construit sur GitLab sert l'objectif avec lequel l'entreprise a démarré : aider davantage de personnes à entendre et à être entendues. « Il est difficile d'imaginer où nous en serions sans GitLab, sa valeur est inhérente à tout ce que nous construisons. »