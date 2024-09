Come multinazionale, Airbus Intelligence ha bisogno di strumenti che aiutino i dipendenti a collaborare e lavorare in modo più efficiente in tutto il mondo. Il reparto Intelligence ha voluto evitare le sfide comuni di molte società globali: team distribuiti e toolchain disconnesse che causano inefficienze del flusso di lavoro e rallentano la produzione. Una delle priorità assolute dell'azienda era migliorare il flusso di lavoro per superare queste sfide, rendere i team più efficienti e promuovere la comunicazione. Logan Weber è software automation engineer presso la Web Factory. Trovare un flusso di lavoro migliore per gli sviluppatori era una delle sue missioni principali e l'agilità della Web Factory rendeva il suo team un terreno di prova ideale per nuovi strumenti e tecnologie. Per Weber era importante che tutti gli strumenti condividessero lo stesso slancio all'innovazione. "Siamo nel bel mezzo di una trasformazione digitale", racconta. "Vogliamo unire le forze con partner che sappiano il fatto loro e riescano stare al passo con noi".

Una delle grandi sfide del team di Web Factory è la mancanza di efficienza dei processi, che causava un ritardo nelle release e perdita di tempo nelle fasi di sviluppo. Gli sviluppatori spesso dedicavano intere giornate alla configurazione della produzione e troppo tempo ad attività semplici che avrebbero dovuto essere automatizzate. Gli sviluppatori erano frustrati da questi lunghi processi manuali, che impedivano loro di concentrarsi sul codice. Con un nuovo strumento, il team di Web Factory sperava anche di evitare interruzioni di comunicazione tra i team. Dopo aver dedicato del tempo alla configurazione della produzione, gli sviluppatori a volte si rendevano conto che il prodotto finale non corrispondeva alla richiesta iniziale e avrebbe comportato ulteriore lavoro. "Dovevamo creare un bug per modificare questo errore. Ma non era un bug, era solo una mancanza di comunicazione", spiega Weber.

Il team di Web Factory ha testato diversi strumenti per trovare il giusto flusso di lavoro per gli sviluppatori. Poiché utilizzava già Jira, ha deciso di testare altri prodotti Atlassian, come Bitbucket per il controllo delle versioni e Bamboo per la CI. Sfortunatamente, BitBucket e Bamboo non offrivano un'esperienza user-friendly ed entrambi gli strumenti mancavano di alcune delle funzionalità adatte alle loro esigenze. Il team di Web Factory ha utilizzato Jenkins per vecchi progetti, ma ha riscontrato che la gestione era troppo complicata. Voleva anche poter archiviare i propri processi di script di deployment come codice.