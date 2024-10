Progetti open source

Se hai un progetto pubblico e open-source su GitHub ora puoi usare le CI/CD gratuite su GitLab.com. Come parte del nostro impegno per l'open-source, offriamo gratuitamente a tutti i progetti pubblici le nostre funzionalità di livello più alto (GitLab SaaS Ultimate). Mentre altri fornitori di CI/CD permettono di eseguire solo pochi job simultaneamente, GitLab.com offre ai progetti open-source centinaia di job simultanei con 50.000 minuti di elaborazione gratuiti.

Le grandi società

I nostri clienti più grandi ci dicono che spesso molti team usano una serie di strumenti diversi. Vorrebbero standardizzare le loro attività su GitLab per la CI/CD, ma il codice è memorizzato in GitLab, GitHub e altri repository. Questa funzionalità ora consente alle aziende di usare pipeline di CI/CD comuni in tutti i diversi repository. Le grandi società sono un pubblico chiave e sono il motivo per cui abbiamo inserito la CI/CD per GitHub nel nostro piano Premium Self-Managed.

Chiunque usi GitHub.com

Sebbene GitLab sia progettato per usare SCM e CI/CD nella stessa applicazione, capiamo l'interesse per l'uso della CI/CD di GitLab con il controllo della versione di GitHub. Perciò per il prossimo anno la CI/CD di GitLab per GitHub sarà parte del nostro livello gratuito di GitLab.com. Ciò significa che chiunque usi GitHub, dai progetti personali fino alle start-up e alle PMI, può usare gratuitamente la CI/CD di GitLab. A partire da 400 minuti di calcolo gratuiti, è anche possibile aggiungere i propri runner o aggiornare i piani per ottenerne più funzionalità.

Clienti Gemnasium

Recentemente abbiamo acquisito Gemnasium. Siamo felici di aver coinvolto un team così grande, ma vogliamo fornire un percorso di migrazione per gli utenti che già usavano Gemnasium. Abbiamo già [distribuito le funzionalità di Gemnasium](/releases/2018/02/22/gitlab-10-5-released/# gemnasium-dependency-checks){data-ga-name="gemnasium features" data-ga-location="body"} come parte della nostra analisi di sicurezza integrata. Oggi grazie alla CI/CD di GitLab per GitHub, i clienti di Gemnasium che usavano GitHub + Gemnasium possono usare la CI/CD di GitLab per le proprie esigenze di sicurezza senza migrare il proprio codice.