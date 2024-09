Integrazione di GitLab con Jenkins

GitLab è una piattaforma di sviluppo software completa che include, tra le altre potenti funzionalità, la CI/CD di GitLab(/solutions/continuous-integration/){data-ga-name="CI/CD" data-ga-location="body"} integrata per sfruttare la possibilità di creare, testare ed eseguire il deployment delle app senza richiedere l'integrazione con strumenti esterni di CI/CD.

Tuttavia, molte aziende usano Jenkins per i processi di deployment e hanno bisogno di un'integrazione per eseguire l'onboarding in GitLab prima di passare alla sua CI/CD. Altre devono usare Jenkins per la creazione e il deployment delle applicazioni, perché non possono modificare l'infrastruttura dei progetti attuali ma vogliono utilizzare GitLab per tutte le altre funzionalità.

Con l'integrazione di GitLab per Jenkins puoi configurare facilmente il tuo progetto da sviluppare con Jenkins. GitLab produrrà i risultati direttamente dalla sua UI.