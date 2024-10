GitLab è una piattaforma singola che permette di amministrare i progetti, migliorare la collaborazione fra i team, gestire il controllo del codice sorgente, automatizzare i git, migliorare la sicurezza e non solo. Facile da usare, flessibile e dotata di funzionalità centralizzate, la nostra piattaforma è la soluzione ideale per le organizzazioni non profit che necessitano di scalare le proprie attività. Il programma GitLab per il settore non profit offre licenze gratuite alle organizzazioni ufficialmente riconosciute.