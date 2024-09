Cos'è la gestione del portfolio e dei progetti Agile?

La gestione del portfolio e dei progetti (PPM) Agile significa gestire i progetti in modo centralizzato: la PPM Agile sviluppa ulteriormente questa idea incorporando dati in tempo reale per dare priorità al lavoro, consentendo di rispondere alle condizioni di mercato in rapida evoluzione e fornire valore ai clienti più rapidamente. Le pratiche di Agile PPM aiutano i team a rilasciare software migliore più velocemente e a migliorare la collaborazione inter-reparto in tutta l'organizzazione. La metodologia Agile non è destinata solo agli sviluppatori: i project manager, i product manager, i team finance e legali e persino il gruppo dirigente possono beneficiare di una gestione dei progetti Agile, in particolare quando è disponibile come parte di una piattaforma DevOps all-in-one come GitLab.