Come suggerisce il nome, la distribuzione continua (CD) è una pratica di sviluppo software che funziona in sinergia con l'integrazione continua, per automatizzare il processo di deployment delle applicazioni. Gli sviluppatori di software rilasciano aggiornamenti al codice in cicli brevi ma continui, usando l'automazione per velocizzare la distribuzione. La CD include tutte le fasi del ciclo di produzione: compilazione, test, configurazione e deployment. Il fine ultimo è fornire il software agli utenti.

La CD può essere pensata come un'estensione dell'integrazione continua, e a volte è indicata come CI/CD: consiste nell'integrare il codice in un repository condiviso e nello sviluppare/testare ogni modifica il prima possibile, automaticamente e in genere più volte al giorno.

Una volta che l'integrazione continua sviluppa e testa il codice in un repository condiviso, la distribuzione continua subentra durante le fasi finali per garantire che le release del software siano a basso rischio, coerenti e ripetibili.